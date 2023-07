Focus – Mondial féminin 2023 – L’équipe du Maroc, un « symbole » de réussite pour les femmes musulmanes

Première équipe arabe à participer à la Coupe du monde féminine de football, le Maroc s’érige comme un symbole pour les femmes de la région MENA. Ce mercredi 19 juillet, des membres de l’équipe nationale féminine de l’Afghanistan ont assisté à la séance d’entraînement des Lionnes de l’Atlas, à la veille du coup d’envoi de la 9ème édition Mondial féminin qui se tient du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, rapporte Associated Press

En exil à Melbourne depuis le retour des Taliban au pouvoir en 2021, les joueuses afghanes espèrent que la participation des Marocaines au tournoi contribuera à renforcer l’accès des femmes musulmanes au sport, explique Associated Press, tout en rappelant que les deux ont pour point commun d’être majoritairement musulmans.

« C’est une chance énorme pour l’équipe marocaine de montrer au monde que les femmes musulmanes de chaque pays peuvent participer », a déclaré la joueuse afghane Farida (nom d’emprunt).

Le Maroc donne l’exemple

Historiquement, le développement du football féminin a été confronté à des contraintes financières ou sociales dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, mais le Maroc a établi deux divisions de football féminin professionnel et a accueilli la Coupe d’Afrique des nations féminine de 2022, indique Associated Press, ajoutant que ce tournoi a battu les records d’affluence de supports dans l’histoire du football féminin en Afrique.

« Le gouvernement (marocain), le peuple, ont accepté que ces filles jouent pour eux et représentent leur pays », a déclaré Farida. « Nous vivons dans une ère moderne, et nous n’avons pas à suivre les idées archaïques. »

La veille de la visite à d’entraînement de la sélection du Maroc, l’équipe afghane a disputé son propre match : l’édition inaugurale de la Hope Cup (Coupe de l’espoir). Elle affronté Football Empowerment, une équipe représentant les communautés de réfugiés de Melbourne, dans un terrain situé à 45 minutes au nord du stade où Melbourne accueillera six matchs de la Coupe du monde.

