Violences – Le Conseil supérieur de l’éducation brosse un tableau sombre en milieu scolaire marocain

Harcèlement moral et sexuel, agression physique, rapport tendu entre élèves et enseignants. Les violences sévissent dans les écoles au Maroc, à en croire la dernière étude réalisée par Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique en partenariat avec l’UNICEF, dont les résultats ont été rendus publics le 18 juillet 2023, selon la MAP.

Intitulé “Violences en milieu scolaire”, ladite étude reprend les résultats d’une enquête quantitative réalisée à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022, auprès de 260 établissements représentatifs à l’échelle nationale, avec la participation de 13.884 élèves représentant les trois cycles de l’enseignement (primaire, secondaire collégial et qualifiant), ainsi qu’une enquête qualitative menée dans 27 établissements, poursuit la même source.

Les petits en proie à la violence physique

Dans le volet des violences physiques dans le primaire , “25,2% des enfants interrogés disent avoir été frappés, et 28,5% bousculés dont respectivement 11,1% l’ont été à quatre reprises ou plus depuis la rentrée scolaire et 10,6% ont affirmé avoir souvent été bousculés”, souligne notre confrère H24. Pire encore, 47,8% des élèves affirment avoir été frappés au sein des établissements par une maîtresse et/ou un maître.

Pour ce qui est du harcèlement sexuel dans le primaire, 14,4% des élèves ont affirmé connaître un élève qui a subi du harcèlement sexuel, 3,7% ont affirmé qu’ils en connaissent deux, 3% en connaissent plus que trois, tadis que 78,8% ne connaissent personne, indique le site d’information H24.

L’un des résultats les plus inattendus concerne les auteurs de harcèlement sexuel dans le primaire. Ainsi, 57,2% des élèves témoins de ce phénomène ont déclaré que les principaux auteurs sont généralement des garçons de leurs écoles, 23,3% de ces élèves ont dit que les auteurs sont des filles de leurs écoles, 18,8% confirment que ce sont des intrus, 9,9% disent qu’ils sont des adultes travaillant dans l’établissement, alors que les maîtres et maîtresses arrivent derniers avec 5,1% et 1,8% respectivement.

Les insultes banalisées au secondaire

Au secondaire, 25,3% des élèves déclarent avoir été frappés, dont 6,5% l’ont subi au moins trois fois et 37,4% affirment avoir été bousculés dans l’intention de leur faire mal dont 10% l’ont vécu trois fois ou plus, affirme-t-on.

L’étude relève aussi que le harcèlement devient une “pratique quotidienne banalisée” au secondaire: 55,9 % des élèves disent avoir subi des moqueries de différents degrés,

Toujours dans le secondaire, 25,4% des interrogés ont affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel, dont 20,4% assurant que le harceleur est un enseignant. Tandis que 24,4% ont indiqué être au courant d’un cas d’élève, fille ou garçon, victime d’un harcèlement à caractère sexuel et 8,9% qui indiquent être au courant de plus de trois cas, poursuit H24.

Article19.ma