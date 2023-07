Focus – Le Maroc invite Netanyahu, dans une possible ouverture à des liens plus profonds (New York Times)

L’invitation est venue dans une lettre du roi Mohammed VI au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le remerciant d’avoir reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reçu mercredi une invitation du roi Mohammed VI à se rendre au Maroc, a déclaré le bureau de M. Netanyahu, jetant les bases de la première visite de haut niveau depuis la normalisation des relations entre les deux pays fin 2020 et annonçant un possible approfondissement. des relations diplomatiques et de sécurité.

Aucune date n’a encore été fixée pour la visite, mais le conseiller à la sécurité nationale d’Israël et le ministre marocain des Affaires étrangères ont convenu de se coordonner sur une date pour la visite « dans un avenir proche », selon le bureau de M. Netanyahu.

+ La visite dans « un avenir proche » +

La nouvelle était susceptible de donner un coup de pouce à M. Netanyahu alors même que les politiques de son gouvernement de droite – y compris l’augmentation de la construction de colonies en Cisjordanie occupée et une position plus agressive envers les Palestiniens – ont provoqué des tensions dans la région.

L’échange entre le roi Mohammed et M. Netanyahu a également semblé signaler un apaisement des tensions récentes entre le Maroc et Israël. Le Maroc avait reporté cet été un sommet diplomatique tant attendu avec Israël pour protester contre la politique de colonisation du gouvernement radical de M. Netanyahu et au milieu des éruptions de violence israélo-palestinienne en Cisjordanie occupée.

Le roi Mohammed a écrit à M. Netanyahu qu’une rencontre entre eux pourrait être « une opportunité de promouvoir les perspectives de paix pour tous les peuples de la région », sur la base des principes qui « devraient guider le règlement du conflit israélo-palestinien ».

Le bureau de M. Netanyahu a déclaré que l’invitation est venue dans une lettre « chaleureuse et personnelle » remerciant Israël pour sa décision cette semaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur le du Sahara occidental.

+ Des liens de sécurité croissants entre les deux pays +

Le ministère marocain des Affaires étrangères a publié des parties de la lettre, louant la reconnaissance d’Israël et sa décision d’envisager l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental, comme « à la fois juste et prévoyante ».

Le roi a ajouté que M. Netanyahu était « bienvenu pour se rendre au Maroc à une date convenue d’un commun accord, à déterminer par la voie diplomatique », comme le roi a déclaré l’avoir indiqué lors d’une conversation téléphonique en décembre 2020.

Le roi a affirmé que la réunion au Maroc « ouvrirait de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël ».

Attestant des liens de sécurité croissants entre les deux pays, Israël a récemment nommé son premier attaché militaire au Maroc, et une délégation de soldats et de commandants israéliens a pris part à un exercice international des forces terrestres au Maroc en juin.

L’accord négocié par les États-Unis en 2020 qui a conduit à la normalisation des relations diplomatiques du Maroc avec Israël comprenait la reconnaissance par l’administration Trump de la revendication du Maroc sur le Sahara.

De nombreux Juifs israéliens sont originaires du Maroc et ont afflué vers le royaume lors de voyages ces dernières années. Yair Lapid a rendu visite en tant que ministre israélien des Affaires étrangères en 2021. En mai, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, s’est rendue au Maroc et a signé des accords bilatéraux avec son homologue sur des questions telles que la reconnaissance des permis de conduire et les relations commerciales maritimes.

Historiquement, Israël et le Maroc se sont engagés dans des décennies de coopération discrète dans les domaines militaire et du renseignement, même en l’absence de liens formels.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques de bas niveau après qu’Israël ait conclu des accords intérimaires avec l’Organisation de libération de la Palestine dans les années 1990, mais le Maroc a mis fin à ces accords au milieu de la violence du deuxième soulèvement palestinien, qui a éclaté en 2000. (New York Times)

Article19.ma