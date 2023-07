Sahara – Une délégation d’investisseurs britanniques prospecte « les opportunités d’investissement » à Dakhla

Une importante délégation d’investisseurs britanniques effectue, mardi et mercredi, une visite à Dakhla pour la prospection des opportunités d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

La visite de la délégation, conduite par le président directeur général du Groupe Oblin (entreprise spécialisée dans l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de systèmes solaires photovoltaïques et d’éoliennes), Brannan Tempest, est l’occasion de s’informer des principaux projets structurants dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, et de l’élan de développement et de progrès que connaît cette région à tous les niveaux.

La délégation britannique a entamé sa visite par une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis sur le développement que connaît la région dans différents domaines dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

+ Un budget total de 4,36 Milliards de dirhams +

Les investisseurs britanniques ont tenu, également, une réunion avec le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, durant laquelle, il a exposé les avancées majeures réalisées dans la région et mis en lumière le programme de développement régional (2022-2027) adopté par le Conseil régional, pour un budget total de 4,36 Milliards de dirhams.

Dans une déclaration à la presse, M. Yanja a indiqué que cette visite a été l’occasion pour la délégation britannique de prospecter toutes les opportunités d’investissement offertes par la région Dakhla-Oued Eddahab, mettant l’accent sur les efforts déployés par le Maroc afin d’améliorer le climat des affaires et l’environnement dans lequel évoluent les opérateurs économiques nationaux et internationaux.

“La délégation britannique a fait part de son intention de réaliser de grands projets d’investissement au niveau de la région avec des enveloppes budgétaires importantes”, a souligné M. Yanja, ajoutant que ces investissements contribueront de manière significative à la dynamique économique que connaît Dakhla-Oued Eddahab et à la création d’emplois au profit des jeunes.

Pour sa part, M. Tempest a indiqué que “nous envisageons de réaliser un grand projet d’énergie renouvelable produisant de l’hydrogène vert et l’ammoniac dans les provinces du sud du Maroc”, ajoutant que le climat de Dakhla, notamment la disponibilité du vent et l’abondance du soleil, sont des atouts attractifs pour tout investissement dans le domaine des énergies renouvelables.

Une enveloppe budgétaire importante sera allouée à ce mégaprojet, a-t-il fait savoir, relevant qu’une nouvelle zone industrielle verte sera mise en place au profit des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques et des pales de turbine éolienne.

“Nous sommes prêts à lancer notre projet”, a souligné M. Tempest, précisant que le projet permettra la création de 5000 emplois.

Les membres de la délégation ont en outre suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région.

A noter que la délégation britannique a visité une unité industrielle dédiée à la transformation des produits de la pêche, la maison de la femme artisane et une coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation du fromage camelin.

Les investisseurs britanniques vont effectuer, mercredi, une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du port Atlantique de Dakhla.

Article19.ma