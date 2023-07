Washington ajoute des firmes à la liste des entités responsables d’activités « cybernétiques malveillantes »

Cette semaine, le gouvernement américain a ajouté quatre entités commerciales étrangères spécialisées dans les logiciels espions à la liste des entités pour avoir mené des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis.

Intellexa S.A. en Grèce, Intellexa Limited en Irlande, Cytrox AD en Macédoine du Nord et Cytrox Holdings Crt en Hongrie ont été ajoutées à la liste des entités sur la base d’une détermination selon laquelle les sociétés se livrent au trafic de cyber-exploits utilisés pour accéder à des systèmes d’information, menaçant ainsi la vie privée et la sécurité de personnes et d’organisations dans le monde entier.

La prolifération des logiciels espions commerciaux présente des risques distincts et croissants en matière de contre-espionnage et de sécurité pour les États-Unis, y compris pour la sûreté et la sécurité du personnel du gouvernement américain et de leurs familles.

« L’utilisation abusive de ces outils à l’échelle mondiale a également facilité la répression et permis des violations des droits de l’homme, notamment pour intimider les opposants politiques et réduire la dissidence, limiter la liberté d’expression et surveiller et cibler les activistes et les journalistes », selon un communiqué du Département d’Etat.

