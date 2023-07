Vers une flambée des prix du blé après la suspension par la Russie de sa participation à l’initiative sur les céréales de la mer Noire ?

Les États-Unis regrettent profondément la décision de la Russie de suspendre sa participation à l’initiative céréalière de la mer Noire, selon un communiqué du Département d’Etat américain.

Depuis août 2022, l’initiative céréalière de la mer Noire a permis d’expédier plus de 32 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires ukrainiennes dans le monde entier, y compris dans certaines des régions du globe les plus touchées par l’insécurité alimentaire, comme la Corne de l’Afrique, le Sahel, le Yémen et l’Afghanistan.

Plus généralement, chaque expédition effectuée dans le cadre de l’initiative a contribué à réduire les difficultés des pays les plus pauvres du monde, puisque l’acheminement des céréales sur les marchés mondiaux fait baisser les prix des denrées alimentaires pour tous, précise la même source.

Malgré les affirmations de la Russie, les Nations unies ont facilité les exportations record de denrées alimentaires russes, en coordonnant avec le secteur privé et avec les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni pour dissiper les inquiétudes soulevées par la Russie.

Comme nous l’avons toujours dit clairement, aucune sanction du G7 n’est en place pour les exportations russes de denrées alimentaires et d’engrais. La Russie ne contribue malheureusement pas au Programme alimentaire mondial et ses exportations se concentrent sur les pays à revenu élevé, et non sur les plus pauvres de la planète, relève le communiqué.

Et d’ajouter : « Nous demandons instamment au gouvernement russe de revenir sur sa décision, de reprendre les négociations et d’étendre, de développer et de mettre pleinement en œuvre l’initiative immédiatement, dans l’intérêt des millions de personnes qui dépendent des céréales ukrainiennes. »

Article19.ma