Droits humains – L’état de santé de Me Ziane « se détériore » et il a besoin de « soins urgents » hors prison, selon sa famille

L’état de santé de l’avocat et ancien ministre Mohamed Ziane continue à « se détériorer » et il a besoin de « soins urgents » dans un hôpital à l’extérieur de de la prison El Arajat 1 (banlieue de Salé) où il purge une peine de 3 ans de prison ferme, selon le média en ligne alhayatalyaoumia.ma.

À l’issue d’une visite habituelle, la famille de l’ex-bâtonnier de Rabat a indiqué, ce lundi, que celui-ci avait des « difficultés » à marcher et à bouger, et qu’il souffrait toujours des même douleurs aiguës et de la même difficulté à s’asseoir et à se lever, poursuit la même source.

« Maître Ziane est atteint de spondylarthrite ankylosante (SPA) qui cause le durcissement des os. Il souffre également de maladie au niveau des reins, ainsi que du syndrome Wolff-Parkinson-White (WPW) dont les complications peuvent entraîner la paralysie et la perte de la vue”, affirme sa famille.

+ « Niet » aux soins à l’extérieur de la prison +

La Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR) attend toujours le feu vert du gouvernement Akhannouch pour le transfert de Me Ziane afin qu’il soit soigné à l’extérieur de la prison, précise le site d’information en citant la famille du détenu, ajoutant que le retardement du transfert « peut avoir des conséquences sur sa santé voire causer même son décès ».

La même source indique que l’ex-bâtonnier avait déjà expliqué qu’il n’a pas de problème avec l’administration pénitentiaire d’El Arjat ni avec le Délégué général de la DGARP, puisque ces derniers remplissent jusque-là leurs devoirs envers lui, précisant qu’il a un problème avec le gouvernement et le ministère de la Santé qui refusent d’autoriser qu’il soit soigné à l’extérieur de la prison.

Me Ziane a été écroué à la prison d’El Arjat le 21 novembre 2022 après la décision de la Cour d’appel de Rabat de confirmer, le même jour, la peine de trois ans de prison ferme à laquelle il avait été condamné par le Tribunal de première instance de la même ville, le 23 février 2022.

L’ex-batonnier était poursuivi en vertu d’une plainte du ministère de l’Intérieur pour onze chefs d’accusation, dont ceux d’ « outrage à des fonctionnaires publics et à la justice », « injure contre un corps constitué » et « diffamation ».

Article19.ma