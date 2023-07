Enquête de conjoncture / T2 – Maroc : 87,3% des ménages déclarent « une dégradation » de leur niveau de vie (HCP)

Au Maroc, résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent qu’au deuxième trimestrede 2023, le moral des ménages poursuit sa tendance baissière pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008.

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’établit à 45,4 points au lieu de 46,3 points enregistrés le trimestre précédent et 50,1 po ints le même trimestre de l’année précédente.

1. Evolution des composantes de l’ICM

Les composantes de l’ICM portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière.

• Ressenti par les ménages d’une détérioration des niveaux de vie

Au deuxième trimestre de 2023, 87,3% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 10,0% un maintien au même niveau et 2,7% une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif et atteint son niveau le plus bas avec moins 84,6 points, contre moins 81,5 points au trimestre précédent et moins 73 points au même trimestre de l’année passée.

S’agissant de l’évolution du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 53,4% des ménages s’attendent à une dégradation, 36,9% à un maintien au même niveau et 9,7 % à une amélioration. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 43,7 pointsenregistrant ainsi, une dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédenteoù il était à moins 38,8 points et à moins 34,3 points respect ivement.

• Evolution du chômage : perceptions négatives

Au deuxième trimestre de 2023, 85,3% contre 4,9% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif à moins 80,4 points contremoins 81,4 points un trimestre auparavant et moins 81,1 points un an auparavant.

• Une conjoncture perçue comme peu favorable à l’achat des biens durables

Au deuxième trimestre de 2023, 78,8 % contre 9,9% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté ainsi négatif à moins 68,9 points contre moins 69,8 points un trimestre auparavant et moins 69,1 points un an auparavant.

• Les ménages s’attendent à une dégradation de leur situation financière

Au deuxième trimestre de 2023, 53,4% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 44,0 % déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,6% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 41,4 points contre moins 42 points le trimestre précédent et moins 42,9 points le même trimestre de l’année précédente.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 60,6% contre 3,3% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté ainsi négatif, à moins 57,3 points contre moins 57,2 points le trimestre précédent et moins 48,7 points une année auparavant.

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 18,5 % des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 56,9 % à un maintien au même niveau et 24,6% à une dégradation. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif avec moins 6,1 points enregistrant une dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il s’est établit à moins 5,2 points et à moins 0,1 points respectivement.

2. Evolution d’autres indicateurs trimestriels de la conjoncture

L’enquête fournit également des données trimestrielles sur la perception des ménages relatives à d’autres aspects des conditions de vie. Il s’agit en particulier de la capacité des ménages à épargner et de l’évolution des prix des produits alimentaires.

• Capacité future à épargner : Perceptions pessimistes

10,3% contre 89,7% des ménagess’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois .Le solde d’opinion relatif à cet indicateur Au deuxième trimestre de 2023,10,3% contre 89,7% des ménagess’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois .Le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif et atteint son niveau le plus bas avec moins 79,4 points, contre moins 76,1 points au trimestre précédent et moins 77,3 points au même trimestre de l’année passée.

• Ressenti de l’augmentation des prix des produits alimentaires par la totalité des ménages

Au deuxième trimestre de 2023, la quasi-totalité des ménages (98,1%) déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmentéau cours des 12 derniers mois contre une proportion minime des ménages (0,1 %) qui ressentent leur diminution. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif à moins 98 points, au lieu de moins 98,7 points un trimestre auparavant et moins 99,1 un an auparavant.

Quant à l’évolution des prix des produits alimentaires au cours des 12 prochains mois, 72,5% des ménages s’attendent à une augmentation, 22,7 % à un maintien au même niveau et 4,8% seulement à une diminution. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif à moins 67 ,7 points, au lieu de moins 69,8 points un trimestre auparavant et moins 74,3 un an auparavant.

Ci-joint les détails des différents indicateurs et un rappel des principaux concepts.

Les évolutions des composantes de l’ICM et des autres indicateurs de l’enquête, illustrées dans les graphiques, sont exprimées en termes de soldes d’opinions Rappelons, par ailleurs, que : • les questions abordées sont qualitatives à 3 modalités (amélioration, stagnation et détérioration). Les évolutions se réfèrent à une période de 12 mois. Les résultats sont présentés sous forme de soldes (différence entre les pourcentages des réponses « amélioration » et des réponses «détérioration»). Le niveau des soldes n’est pas directement interprétable, c’est leur évolution qui est analysée. • L’Indice de Confiance des Ménages (ICM) est calculé sur la base de sept indicateurs, quatre relatifs à la situation générale et trois à la situation propre du ménage : – évolution passée du niveau de vie ; – perspective d’évolution du niveau de vie ; – perspective d’évolution du nombre de chômeurs ; – opportunité d’achat de biens durables ; – situation financière actuelle des ménages ; – évolution passée de la situation financière des ménages ; – évolution future de la situation financière des ménages. • L’ICM est la moyenne arithmétique simple des soldes des 7 indicateurs, augmentée de 100, sa valeur varie ainsi de 0 à 200. • Des tests statistiques de Fisher sur la série de l’indice de confiance des ménages durant la période allant de 2008 à 2018, ont confirmé l’absence des variations saisonnières stables et mobiles. Pour plus d’informations sur les aspects méthodologiques de cette enquête, consulter le site web du HCP au www.hcp.ma

Evolution de l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) et de ses composantes

T1/16 T2/16 T3/16 T4/16 T1/17 T2/17 T3/17 T4/17 T1/18 T2/18 T3/18 T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 T3/21 T4/21 T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T1/23 T2/23 Indice de Confiance des Ménages 71,6 75,7 73,8 73,5 78,2 85,8 85,5 85,9 87,3 87,3 82,5 79,8 79,1 74,9 74,8 77,8 75,7 65,6 60,6 61,2 68,3 63,0 65,5 61,2 53,7 50,1 47,4 46,6 46,3 45,4 Perspective d’évolution du nombre de chômeur -67,7 -69,0 -70,6 -66,8 -64,9 -54,3 -59,9 -58,5 -54,5 -61,7 -65,2 -70,0 -75,6 -76,9 -71,8 -71,6 -70,8 -75,2 -82,0 -78,3 -62,2 -69,8 -78,3 -77,6 -82,8 -81,1 -83,5 -79,6 -81,4 -80,4 Evolution passée du niveau de vie -22,9 -15,2 -17,4 -17,5 -12,0 -8,2 -3,1 -3,8 -6,2 -5,4 -9,5 -13,3 -15,0 -25,4 -20,2 -20,0 -19,8 -24,8 -35,6 -46,6 -50,5 -50,8 -41,5 -55,2 -66,8 -73,0 -74,6 -78,0 -81,5 -84,6 Perspective d’évolution du niveau de vie -14,2 -7,6 -7,1 -2,4 5,7 11,1 10,5 11,5 16,6 15,0 11,9 9,0 10,0 4,7 -3,7 -2,2 -4,6 -11,4 -17,4 -17,4 13,2 0,2 9,3 -1,4 -21,4 -34,3 -41,6 -43,0 -38,8 -43,7 Opportunité d’achat -40,2 -34,8 -40,5 -43,0 -40,0 -28,2 -31,5 -25,6 -27,2 -25,8 -30,2 -36,8 -36,3 -41,4 -37,7 -29,2 -32,6 -68,0 -63,5 -61,2 -61,6 -65,6 -62,0 -62,8 -66,7 -69,1 -74,0 -70,3 -69,8 -68,9 Situation financière actuelle des ménages -27,2 -23,0 -25,8 -28,7 -27,8 -25,3 -22,6 -24,4 -25,2 -24,1 -29,7 -28,4 -28,9 -30,8 -29,5 -26,4 -27,7 -30,0 -31,5 -29,1 -34,4 -38,0 -36,4 -40,4 -43,4 -42,9 -40,9 -42,1 -42,0 -41,4 Evolution passée de la situation financière des ménages -27,4 -22,8 -27,0 -33,3 -26,8 -16,6 -14,5 -16,7 -18,1 -15,2 -18,2 -20,7 -21,2 -24,2 -26,0 -22,1 -22,9 -27,0 -34,0 -39,9 -47,4 -50,0 -48,0 -49,0 -50,9 -48,7 -47,7 -53,0 -57,2 -57,3 Evolution future de la situation financière des ménages 1,2 2,3 5,0 6,5 13,4 22,1 19,6 19,2 25,9 28,1 18,2 19,1 20,7 18,3 12,8 15,9 8,5 -4,6 -11,9 0,6 21,2 14,8 15,1 15,1 8,3 -0,1 -5,9 -7,7 -5,2 -6,1 Autres soldes Evolution future des prix des produits alimentaires -79,3 -77,3 -77,9 -77,3 -77,7 -74,5 -74,0 -79,6 -82,9 -84,0 -82,1 -86,6 -87,5 -86,5 -83,3 -82,2 -82,6 -69,0 -68,1 -64,6 -60,2 -67,6 -70,9 -76,3 -74,1 -74,3 -73,6 -71,8 -69,8 -67,7 Evolution passée des prix des produits alimentaires -85,5 -87,9 -87,7 -87,3 -86,8 -86,4 -82,8 -88,5 -86,7 -88,2 -88,1 -90,3 -88,1 -88,9 -83,7 -85,1 -82,8 -67,6 -75,1 -74,7 -74,0 -86,8 -86,9 -95,9 -97,9 -99,1 -99,1 -98,8 -98,7 -98,0 Capacité à épargner des ménages dans les mois à venir -69,7 -66,5 -67,9 -68,7 -64,1 -59,1 -55,7 -58,6 -54,5 -57,9 -64,6 -63,0 -62,9 -66,6 -64,4 -64,5 -65,8 -70,4 -75,1 -65,8 -60,8 -67,2 -70,4 -69,5 -72,2 -77,3 -78,0 -77,7 -76,1 -79,4

Source : HCP, Enquête permanente de conjoncture auprès des ménages

