L’IA : « Un instrument primordial dans la lutte de pouvoir et l’exercice d’influence au XXIème siècle »

Par Salem Al-Ketbi*

Les observateurs des engagements diplomatiques de haut niveau et des conférences internationales peuvent discerner un thème dominant: l’intelligence artificielle est apparue comme un instrument primordial dans la lutte de pouvoir et l’exercice d’influence en cours au XXIe siècle. Dans le discours occidental, l’appréhension face aux progrès rapides de la Chine en matière d’intelligence artificielle est devenue palpable. Certains analystes occidentaux affirment que la Chine a assumé sans équivoque une position de leader mondial dans ce domaine et qu’elle pourrait la conserver pendant des années, voire des décennies. Néanmoins, les sceptiques remettent en question cette affirmation et identifient les possibilités pour les États-Unis d’entraver les aspirations de la Chine dans ce domaine.

Les inquiétudes occidentales n’ont cessé de croître depuis que la Chine a dévoilé sa stratégie Made in China 2025 en mai 2015, un plan explicitement conçu pour renforcer sa compétitivité dans les industries technologiques.

L’annonce de ce plan a suscité un profond malaise aux États-Unis, une nation qui avait jusqu’alors joui d’une domination inégalée dans le secteur technologique. Les États-Unis y ont vu une tentative délibérée de Pékin de s’approprier ses percées et avancées scientifiques, dans le but ultime de prendre le contrôle de ce domaine stratégique essentiel qui exerce une influence considérable sur la dynamique du pouvoir dans l’ordre mondial émergent.

Conformément à ce plan, la Chine aspire à réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères et à porter la part de ses propres composants à un niveau stupéfiant de 70 % d’ici à 2025. Les principaux secteurs visés sont l’intelligence artificielle, la robotique, l’exploration spatiale, l’aviation, les véhicules autonomes, l’énergie et la défense. Ces domaines constituent le fondement des conflits commerciaux prolongés avec les États-Unis, une saga qui s’est déroulée pour la première fois pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump.

En particulier, on a constaté un renforcement sensible des réglementations relatives à l’acquisition d’entreprises technologiques américaines par des investisseurs étrangers chinois ou liés à la Chine. Ces mesures constituent un élément essentiel des efforts inlassables déployés par les États-Unis pour empêcher le transfert des prouesses technologiques américaines vers la Chine.

Le malaise entourant les ramifications de la stratégie “Made in China 2025” provient principalement de la remarquable ascension de la Chine dans les industries à faible coût au cours des deux dernières décennies. La Chine s’est transformée en plaque tournante mondiale de la fabrication, et l’interdépendance des nations vis-à-vis de sa puissance industrielle est apparue de manière frappante lors de la crise mondiale de verrouillage induite par les ravages de la pandémie de COVID-19.

L’intelligence artificielle a pris une place prépondérante dans l’ordre du jour du sommet du G7, un rassemblement de nations industrialisées, les États-Unis menant une campagne résolue pour restreindre l’accès de la Chine à cette technologie cruciale. Cet objectif est poursuivi par la perturbation de chaînes d’approvisionnement cruciales, notamment dans le domaine des puces à semi-conducteurs, qui servent de pivot au durcissement de la position des États-Unis sur la question taïwanaise. Taïwan occupe une position dominante dans cette industrie critique, régnant en tant qu’épicentre des grandes sociétés de semi-conducteurs et des fabricants de puces informatiques à l’échelle mondiale.

L’importance de ce secteur stratégique est étroitement liée à la puissance militaire et à la robustesse économique d’une nation, étant donné les dividendes économiques remarquables qu’il génère. En outre, il est étroitement lié à l’autonomie technologique des nations au XXIe siècle.

Notamment, certains pays, dont le Japon, perçoivent l’industrie des semi-conducteurs comme un “impératif national” au même titre que les impératifs de sécurité alimentaire et d’autonomie énergétique. Il n’est donc pas surprenant que les experts affirment que les résultats de l’escalade entre Shenzhen et la Silicon Valley façonneront profondément les normes régissant l’ordre mondial émergent.

L’un des aspects soulignant l’importance de l’IA réside dans sa proéminence imminente en tant que pierre angulaire des affaires dans les décennies à venir.

Une analyse détaillée publiée par Goldman Sachs a mis en évidence le potentiel de l’intelligence artificielle à supplanter un nombre stupéfiant de 300 millions d’emplois à temps plein dans un avenir prévisible. Cette transformation sismique implique l’automatisation de tâches et de professions spécifiques dans le monde entier. Le rapport affirme en outre que les technologies de l’IA occuperont un quart de la main-d’œuvre aux États-Unis et en Europe, ce qui met en lumière l’une des facettes de sa signification profonde.

Cependant, sa véritable gravité réside dans son intersection avec les domaines militaires, ainsi que dans les implications éthiques et humanitaires inhérentes à ce changement de paradigme. L’intelligence artificielle imprègne divers aspects de l’existence humaine et joue un rôle central dans le remodelage de l’ordre mondial, tout en influençant les systèmes de gouvernance en fonction des progrès réalisés dans ce domaine. Il s’agit d’un domaine qui a attiré l’attention résolue de la Chine à l’époque actuelle.

L’intensification de la concurrence entre la Chine et les États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle est une manifestation tangible de la lutte pour la primauté et la domination dans le paysage géopolitique de l’après-Ukraine. Si certains scientifiques occidentaux émettent des réserves quant au retard relatif de la Chine dans certains domaines de l’intelligence artificielle, les progrès rapides réalisés par la Chine dans sa quête de leadership méritent que l’on s’y attarde.

Les indicateurs suggèrent que la Chine se classe actuellement au deuxième rang mondial des dépenses en recherche et développement, derrière les États-Unis. Les institutions universitaires chinoises produisent le plus grand nombre de doctorats en ingénierie et, en 2017, les chercheurs chinois ont dépassé leurs homologues américains en termes de volume d’articles scientifiques publiés. Bien que certains attribuent ces réalisations à la taille de la population chinoise, un facteur quantitatif légitime, elles ont également des implications qualitatives nuancées qui méritent d’être prises en compte.

En 2019, la Chine a réussi à créer un nombre stupéfiant de 1 189 entreprises d’IA, consolidant ainsi son statut de deuxième nation la plus importante dans ce domaine, juste derrière les États-Unis, qui se targuent d’une présence formidable avec plus de deux mille entreprises actives dédiées à l’intelligence artificielle.

Par conséquent, la Chine apparaît comme la seule nation à poursuivre avec ferveur la domination occidentale, en particulier américaine, dans les secteurs d’avenir, l’IA occupant une place prépondérante. Cette réalité est une source d’inquiétude pour les cercles occidentaux, car la Chine dispose de la plus grande base de consommateurs au monde, ce qui lui confère un avantage clé pour faire progresser ce secteur. Les entreprises chinoises pénètrent activement les marchés, tirant parti d’une population de consommateurs réceptifs et avides de services d’IA. Cette confluence de facteurs renforce les perspectives de percées technologiques et la compétitivité mondiale de la Chine dans ce domaine.

La logique globale qui sous-tend ces développements peut être attribuée au plan directeur de la stratégie “Fabriqué en Chine 2025.” Ce cadre se concentre clairement sur la transformation de la Chine en une puissance technologique prééminente d’ici l’année cible stipulée, marquant un changement crucial de l’industrie manufacturière à faible valeur ajoutée vers une économie axée sur l’innovation.

* UAE political analyst and former Federal National Council candidate

