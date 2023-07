Téléphonie mobile – Au Maroc, les cartes SIM anonymes doivent être désactivées dans 3 mois (Ministre)

Clap de fin pour les cartes SIM anonymes au Maroc. Les opérateurs télécoms ont un délai de trois mois pour identifier toute carte SIM anonyme, a annoncé Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

La ministre a réitéré sa vision des choses lors d’une intervention devant la Chambre des Conseillers, en fin de semaine.

Mme Mezzour a averti qu’au bout de ce délai, « toute carte SIM qui n’incorpore pas toutes les informations relatives à l’identité du souscripteur sera annulée et désactivée ».

Elle a expliqué que cette obligation fait partie des mesures prises par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) pour « faire face à l’émergence de certaines pratiques liées à l’utilisation et la distribution des cartes SIM non identifiées ».

En vertu de cette décision, les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont tenus de mettre à jour la base de données de leurs abonnés et la rendre plus fiable et crédible en faisant en sorte que chaque numéro d’abonné activé comporte les renseignements nécessaires à savoir le nom, le prénom, le numéro de la carte nationale d’identité (CNI) du client et la date de souscription du contrat

Article19.ma