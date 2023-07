Réchauffement climatique – L’hémisphère nord frappé par une canicule record

L’impact du réchauffement climatique continue de se ressentir à travers le monde entier. De l’Europe à la Chine en passant par les États-Unis, une canicule record persiste ce dimanche dans l’hémisphère nord, obligeant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur et à de nouveaux incendies.

En Europe, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays sont frappés de plein fouet par cette canicule, a rapporté ce dimanche l’AFP.

En Grèce, l’Acropole d’Athènes restera fermée aux heures les plus chaudes de la journée (entre 11h30 et 17h30 locales, soit 8H30 et 14h30 GMT) pour le troisième jour consécutif, alors que les températures pourraient atteindre 41°C dans le pays, poursuit la même source, soulignant que les autorités grecques ont invité la population à la plus grande prudence et ont mis en garde contre le risque élevé d’incendies.

En Italie, 16 villes sont en alerte rouge dimanche sur l’ensemble du territoire, avec des températures attendues de 36/37°C de Rome à Bologne, avant un pic redouté en début de semaine prochaine.

+ 10 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année +

Selon le quotidien Il Messaggero, deux footballeurs amateurs de 48 et 51 ans sont morts vendredi soir, après des malaises probablement dus à la chaleur, au cours de matchs dans la région de Naples (sud), lit-on sur le média en ligne Le Journal de Montréal.

Du côté de la France, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a été sévèrement critiqué samedi, notamment par la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, pour avoir assuré que les températures étaient “assez normales pour un été”, poursuit le site canadien. Le mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France où plusieurs départements ont été placés en vigilance orange canicule depuis mardi, explique Le Journal de Montréal.

Samedi en Allemagne, les températures les plus élevées ont été mesurées dans la ville bavaroise de Möhrendorf-Kleinseebach (37,9 degrés), alors qu’il faisait 35°C à Berlin et 34°C à Munich.

Aux États-Unis, les pompiers dans le sud de la Californie luttent depuis vendredi contre plusieurs feux très violents qui ont ravagé plus de 1.214 hectares et entraîné l’évacuation de la population. D’autres régions des Etats-Unis sont de leur côté à risque d’importantes intempéries.

Au Canada, plus de 10 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu, selon un bilan qui reste provisoire avec 906 feux toujours actifs samedi dans le pays, dont 570 considérés hors de contrôle, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), affirme l’AFP.

L’Afrique du Nord est également touchée.Au Maroc, une nouvelle vague de chaleur est annoncée jusqu’à mardi, avec des températures variant entre 37 et 47°C dans plusieurs provinces, selon la Direction générale de la météorologie (DGM), note le Journal de Montréal.

Article19.ma