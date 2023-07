Islam / Tolérance – Un musulman à Stockholm renonce à brûler la Bible et la Torah afin d’attirer l’attention sur la profanation du Coran

Leçon de tolérance. Un activiste musulman de 32 ans qui avait reçu la permission de brûler une Torah et une Bible devant l’ambassade d’Israël en Suède ce samedi 15 juillet 2023, a renoncé à son projet expliquant que son intention était en réalité d’attirer l’attention sur l’incendie récent du Coran dans le pays, a indiqué le média en ligne The Time of Israel citant des agences.

D’après la même source, l’homme en question, Ahmad Alush, avait reçu la permission des autorités suédoises d’organiser son événement. Il s’est attiré alors les condamnations de l’État hébreu et de plusieurs organisations juives.

+ « Je ne brûlerai pas. Personne ne devrait faire cela… » +

Toutefois, le jeune activiste est arrivé à l’extérieur de l’ambassade israélienne samedi en serrant seulement une copie du Coran et a déclaré qu’il n’a jamais eu l’intention de brûler des livres saints juifs ou chrétiens, mais qu’il voulait seulement protester contre le récent autodafé du Coran à Stockholm, ajoute The Times of Israel.

“C’est contre le Coran (de brûler un livre saint), de brûler et je ne brûlerai pas. Personne ne devrait faire cela”, a déclaré Alush, d’origine syrienne, aux journalistes réunis sur les lieux.

“C’est une réponse aux gens qui brûlent le Coran. Je veux montrer que la liberté d’expression a des limites qui doivent être prises en compte”, a-t-il ajouté.

« Je veux montrer que nous devons nous respecter mutuellement, que nous vivons dans la même société. Si je brûle la Torah, une autre la Bible, une autre le Coran, il y aura la guerre ici. Ce que je voulais montrer, c’est qu’il n’est pas juste de le faire”, a conclu le jeune activiste.

Le chaîne de télévision publique suédoise SVT a affirmé qu’Alush avait jeté par terre un briquet qu’il tenait dans sa main, disant qu’il n’en avait pas besoin.

+ Il n’existe pas de loi contre le blasphème interdisant de brûler un livre saint +

La police locale avait déclaré vendredi avoir approuvé une demande d’un individu dans la trentaine pour organiser un rassemblement devant l’ambassade d’Israël à Stockholm samedi, où une Torah juive et une Bible chrétienne seraient brûlées.

Selon l’AFP, La petite manifestation s’est dispersée dans le calme, à une cinquantaine de mètres de l’ambassade israélienne sur une avenue cossue du centre de Stockholm.

L’initiative d’Alush intervient moins de trois semaines après un autodafé de Coran par un Irakien réfugié en Suède, qui avait eu lieu le 28 juin dernier devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l’Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde.

Même si la police suédoise a rappelé que l’autorisation de manifester accordée n’était pas une autorisation formelle de brûler un livre sacré, il n’existe pas de loi contre le blasphème interdisant de brûler un Coran, un Torah ou une Bible, explique l’AFP. Le gouvernement suédois avait dénoncé des actions « insultantes » et « islamophobes », mais n’a pas de projet de changer la législation suédoise, plus libérale qu’ailleurs.

Cet autodafé du Coran avait provoqué une vague de condamnations officielles émanant d’États musulmans et arabes, mais également d’autres pays comme les États-Unis ou la Russie.

Article19.ma