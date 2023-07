Énergie – En partenariat avec Shell, le Maroc compte acquérir 6 milliards de m3 de gaz naturel liquéfié sur 12 ans

Le Maroc et le géant pétrolier mondial Shell ont conclu, vendredi 14 juillet 2023, un accord d’approvisionnement de gaz naturel liquéfié (GNL) pour une période de douze ans, a annoncé Reuters.

L’accord a été signé par l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) et Shell, précise un communiqué du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, sans donner de détails sur le montant de l’opération.

Selon les termes de cet accord, Shell fournira au Maroc une quantité de 0,5 milliard de mètres cubes de GNL par an, à travers les ports espagnols et le Gazoduc Maghreb-Europe (GME) durant les premières années du contrat, en attendant que le Maroc construise ses propres terminaux méthaniers, ajoute Reuters citant le même communiqué.

Ces livraisons de GNL aideront l’ONEE à continuer d’exploiter les deux centrales électriques de Tahaddart dans le nord et d’Ain Beni Mathar dans l’est du pays, qui fonctionnaient auparavant avec du gaz algérien importé via le même GME.

+ Renforcer la sécurité énergétique du Maroc +

L’Algérie avait décidé unilatéralement d’arrêter dès le 1er novembre 2021 d’exporter son gaz vers l’Espagne via le GME qui traverse le territoire marocain, rappelle Reuters. Cette décision s’inscrit dans le cadre des tensions politiques entre les deux pays, notamment avec la décision d’Alger en août 2021 de rompre les relations diplomatiques avec Rabat.

Dans sa quête pour un substitut au gaz algérien, le Maroc a décidé d’inverser le flux du GME pour importer du gaz d’Espagne. Depuis, les quantités de gaz fourni par le voisin du nord ne cessent d’augmenter considérablement.

Par ailleurs, l’ONEE ambitionne d’augmenter la part du gaz dans le mix énergétique du pays, afin d’atteindre ses objectifs de transition bas carbone, indique Reuters.

Cité par le communiqué de son département, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a souligné que le contrat conclu avec Shell “renforcera la sécurité énergétique du Royaume et améliorera sa compétitivité en accélérant la stratégie marocaine de décarbonisation ».

En 2022, les énergies renouvelables représentaient 18% de la production totale d’électricité du Maroc, alors que le gaz ne représentait que 1,6% et le charbon 72% selon les chiffres officiels cités par Reuters. Mais en mars 2023, les énergies renouvelables sont passées à 40 % de la capacité installée du Maroc, et le pays prévoit d’augmenter à 52 % cette part d’ici 2030, explique l’agence.

Article19.ma