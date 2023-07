Médias – Miftah alerte sur « la crise » du secteur de la presse et fustige la Commission provisoire

Crise du Conseil national de la presse (CNP), précarité des journalistes, fragilisation du modèle économique des entreprises de presse… Noureddine Miftah, président sortant de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a dressé, vendredi 14 juillet à Casablanca, un tableau sombre et inquiétant de la profession, notamment depuis la pandémie du Covid-19.

S’exprimant lors du 10ème congrès national de la FMEJ, Miftah a déploré le “feuilleton surréaliste” du remplacement du CNP par une Commission provisoire inventée dotée des mêmes prérogatives du Conseil, au lieu d’organiser de nouvelles élections. Il a rappelé dans ce sens que les “professionnels et les experts intègres ont souligné l’illégalité et l’inconstitutionnalité” de cette mesure gouvernementale.

+ « Le plus dangereux c’est que le lien de confiance entre la presse et la société s’est affaibli » +

Le désormais président sortant de la FMEJ a également alerté que l’absence d’une approche participative dans la prise de décisions n’a fait qu’accentuer les différends et les tensions au sein de la profession, ce qui a eu pour effet de dévier le débat vers des futilités organisationnelles, au lieu de se focaliser sur le plus important à savoir le rôle de la presse en tant que profession censée répondre au droit du citoyen à des médias indépendants, intègres, libres et responsables.

“Ces choix ne font qu”aggraver la crise de la presse, et le non-respect de l’éthique est devenu une fond de commerce pour certains, alors que la distribution s’est effondrée avec la baisse des ventes de journaux de 70%”, a-t-il mis en garde.

Miftah, qui est directeur de l’hebdomadaire Al-Ayam, a averti : « Le plus dangereux c’est que le lien de confiance entre la presse et la société s’est affaibli, puisque cette dernière ne voit du secteur que l’égoïsme, les querelles pour les subventions, et l’abandon de son ses missions rôles de critiquer et de surveiller ceux qui sont en charge de la chose publique.

À noter qu’à l’issue de ce 10ème congrès national, Mahtat Rakkas a été élu nouveau président de la FMEJ, succédant ainsi à Noureddine Miftah. Seul candidat en lice, le directeur de publication du journal Bayan Al Yaoum a été élu à l’unanimité.

Article19.ma