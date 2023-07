Commerce – BIM commercialise du “Made in Morocco” dans ses magasins en Turquie

Longtemps accusé de servir de “cheval de Troie” aux produits turcs pour conquérir le marché marcoain, BIM veut confirmer son “engagement” pour le “Made in Morocco”. L’enseigne turque de grande distribution a annoncé, ce 13 juillet 2023, le lancement de la commercialisation de produits fabriqués au Maroc dans son réseau turque.

Ainsi, et dès ce mois de juillet, les 10.000 magasins BIM en Turquie proposent une large sélection de produits de textile marocain, qui répondent aux normes internationales, à des prix compétitifs.

“Nous sommes heureux de cette collaboration qui incarne notre ambition d’accompagner l’industrie marocaine et porte notre partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, dans le cadre du renforcement du sourcing local, vers une autre dimension. En commercialisant du textile produit au Maroc dans nos 10.000 magasins en Turquie, nous confirmons notre confiance en l’industrie marocaine en général et du textile en particulier”, a indiqué Haluk Dortluoglu, Président du Conseil d’Administration de BIM Maroc, cité dans communiqué rendu public.

BIM “réalise plus de 85% de son approvisionnement au Maroc, et nourrit l’ambition d’augmenter ce chiffre dans les années à venir”.

En février 2020, l’ancien ministre de l’Industrie et du commerce, Moulay Hafid Alami, avait attaqué avec véhémence BIM, accusant l’enseigne turque de provoquer la fermeture de beaucoup de petites épiceries, et de favoriser les produits turcs au détriment des produits marocains. Dans la foulée de cette sortie de l’ex-ministre devant le Parlement, la Turquie avait accepté de revoir l’Accord de libre échange (ALE) avec le Maroc, et dans lequel le Royaume accuse un déficit commercial estimé à l’époque à 1,2 milliard de dollars.

Article19.ma