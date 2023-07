Urbanisme – Mme Bouayach plaide pour des “villes émergentes” pour faire face aux problèmes liés à la croissance démographique au Maroc

La présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach a plaidé ce mercredi 12 juillet à Rabat, pour des “villes émergentes” pour faire face à la densité démographique au Maroc, réguler la hausse des prix de l’immobilier et relever les défis en matière des droits de l’Homme.

Intervenant à l’ouverture d’un colloque national initié par le CNDH sur « Les villes émergentes au Maroc: perspectives et défis des droits de l’Homme », Mme Bouayach a appelé à faire des droits de l’Homme la base pour promouvoir une urbanisation durable et socialement inclusive, renforcer l’égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination.

Un appel qui intervient dans un contexte de développement démographique rapide au Maroc, alors les chiffres du Haut Commissariat au Plan (HCP) prévoient que 28 millions de Marocains vivront dans les villes d’ici 2034, et environ 30,8 millions d’ici 2044.

+ Le phénomène de l’urbanisation augmente d’une manière irréversible +

La présidente du CNDH a signalé que « le phénomène de l’urbanisation augmente d’une manière irréversible », rappelant qu’il y a eu, dans un certain nombre de régions, une transformation de groupements démographiques qui « ne sont ni ruraux ni urbains », mais qui ont nécessairement besoin de toutes les composantes d’une ville, particulièrement les infrastructures, les espaces et les administrations publiques.

Dans ce sens, le Conseil a indiqué avoir « soulevé à plusieurs occasions la question des disparités territoriales et leur relation avec l’effectivité des droits ».

De son côté, le président du Comité permanent chargé de la promotion de la culture des droits de l’Homme et de la consolidation de la construction démocratique, Mustapha Mrizak, a indiqué que les villes nouvelles devraient jouir d’autonomie et assurer toutes les conditions d’un bien-vivre, notamment au niveau de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du logement et de l’environnement, de sorte à garantir « une vie décente pour tous ainsi qu’un accès effectif aux droits de l’homme ».

Article19.ma