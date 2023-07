Partenariat – En visite en Roumanie, Ouahbi évoque la réforme du code pénal avec son homologue roumaine

Dans le cadre de sa visite de travail entamée hier mardi en Roumanie, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a rencontré son homologue Alina Gorghiu, ce mercredi 12 juillet.

Lors de cette rencontre, M. Ouahbi est revenu sur les réformes menées par le Maroc dans le domaine de la justice, et de la législation, notamment les amendements que le Royaume s’apprête à introduire dans la nouvelle politique pénale à travers le code de la procédure pénale et le code pénal, qui visent à renforcer les conditions d’un procès équitable et préserver les droits de la femme et de l’enfant et de nombreuses catégories de la société, protéger ainsi les libertés publiques et servir la justice.

M. Ouahbi a réitéré la détermination de son département à renforcer la coopération avec son homologue roumain, à travers la signature de conventions et l’échange d’expertises.

Article19.ma