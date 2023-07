Énergie – Le Maroc investit 23 milliards DH en 5 ans pour développer son réseau électrique national

Le Maroc compte investir 23 milliards de dirhams durant la période 2023-2027, pour renforcer et développer son réseau électrique national. L’annonce a été faite lundi 10 juillet au Parlement, par la ministre de la Transition énergétique et du éveloppement durable, Leila Benali.

Répondant aux questions des députés, la ministre a indiqué que son département a élaboré un projet de plan directeur de renforcement et de développement du réseau électrique national 2023-2027 avec une enveloppe globale de 23 milliards de dirhams, soit 4,58 milliards de dirhams investis par an en moyenne, c’est-à-dire presque cinq fois plus que la moyenne annuelle d’investissements réalisés sur la période 2009-2022.

En effet, la ministre a révélé que “depuis le lancement de la Stratégie énergétique en 2009 et jusqu’à fin 2022, le Maroc a investi 13,26 milliards de dirhams pour renforcer et développer son réseau électrique national, soit une moyenne d’environ 1 milliard par an”.

+ Le projet du plan directeur 2023-2027 en examen +

Cependant, ces investissements demeurent “insuffisants étant donné que le réseau connaît un ensemble de défis et de contraintes”, a-t-elle noté.

Le projet de plan directeur 2023-2027 est actuellement examiné par la commission des stratégies et des investissements en attendant l’approbation du conseil d’administration de l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE), a expliqué Leila Benali.

Par ailleurs, Leila Benali a affirmé que son département “oeuvre à trouver des solutions efficaces et durables pour inciter le secteur privé à investir dans le réseau national de transport d’électricité, tout en établissant un cahier de charges pour les différentes activités liées à ce secteur.”

Article19.ma