Marhaba 2023 – Les agences urbaines de Rabat-Salé-Kénitra se mobilisent au service des Marocains du monde

Les agences urbaines de la région de Rabat-Salé-Kénitra se mobilisent au service des Marocains résidant à l’étranger (MRE), en adoptant jusqu’au 15 septembre une série de mesures visant à assurer un accueil adéquat et à faciliter l’accès à leurs services.

Dans un communiqué mercredi, l’agence urbaine de Rabat-Salé souligne que cette opération intervient en application des Hautes orientations royales et des dispositions contenues dans la circulaire du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

+ Du 14 au 18 août, des journées portes ouvertes au profit des MRE +

Il s’agit en effet de la mise en place au niveau des sièges des quatre agences de la région et de leurs antennes d’un guichet unique et d’une permanence de 16h30 à 18h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 13h00 le samedi.

Une plateforme innovante (salon virtuel) a été aussi mise à la disposition des MRE afin de leur permettre d’accéder à l’ensemble des informations et services digitaux proposés, accessible via le lien https://salonvirtuel.aurs.org.ma/.

Les agences urbaines de la région de Rabat-Salé-Kénitra comptent également organiser, du 14 au 18 août, des journées portes ouvertes au profit des MRE et ce au niveau de leurs sièges et antennes ainsi qu’au niveau du point d’accès au sol marocain de l’aéroport de Rabat-Salé, dans le but de fournir toutes les informations nécessaires concernant leurs services et de répondre aux questions liées aux différentes opportunités d’investissement, conclut le communiqué.

