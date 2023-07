Vidéo / Polémique – Eric Zemmour: « Les émeutiers doivent être déchus de la nationalité française et expulsés vers leurs pays d’origine »

Xénophobie. Eric Zemmour, figure de l’extrême droite et candidat à la présidentielle de 2022 en France, a appelé, ce mardi 11 juillet, à dénaturaliser et expulser les binationaux, y compris ceux d’origine marocaine, qui ont participé aux dernières émeutes ayant secoué le pays après la mort du jeune Nahel sous les balles de la police le 27 juin dernier.

Interrogé par la journaliste de RMC radio Apolline de Malherbe sur les causes derrière les violences de fin juin, Eric Zemmour a encore une fois pointé du doigt l’immigration. “Depuis la fin des violences il y a deux semaines, les médias et la classe politique et notamment le gouvernement ont une seule mission: produire un contre-récit pour démontrer que l’immigration n’a rien à voir avec ce qui vient de se passer”, a-t-il affirmé à RMC.

“Je ne participe pas à ce contre-récit. On peut donner plein d’explications sensées comme les réseaux sociaux, de l’éducation et de l’autorité des familles (des jeunes), la pauvreté. Mais il y a les raisons résiduelles et il y a la raison principale, l’éléphant dans la pièce, qui est l’immigration. Ces émeutes ne sont rien qu’une démonstration de force du peuple indigène. Ils ont montré leur force et qu’ils pouvaient déborder la police”, a rétorqué Eric Zemmour.

+ Des français qui détestent la France » +

Ce dernier est allé encore plus loin en qualifiant les dernières émeutes de “guerre civile”, ajoutant que les émeutiers sont “administrativement français, ils ont la carte d’identité française mais ils disent que nous on est algériens, marocains, maliens ou même musulmans puisque l’islam n’est pas seulement une religion mais aussi une identité nationale avec la fameuse oumma”.

D’après Zemmour, les émeutiers sont des français qui “détestent la France et qui s’attaquent aux mairies, aux écoles par haine à la France. Nous avons forgé depuis 40 ans un peuple qui déteste la France et les français. Nous avons fait venir sur notre sol depuis 40 ans des millions de personnes qui pour beaucoup ne veulent pas être français”.

In fine, tout à été dit ou presque et plus xénophobe que Zemmour, tu meurs.

Article19.ma