Conjoncture – Voici comment le HCP analyse la situation économique au Maroc en 2023 et les perspectives en 2024

Au Maroc, après son fort ralentissement enregistré en 2022, l’activité économique nationale devrait se redynamiser en 2023, soutenue principalement par les activités primaires et tertiaires, a dévoilé mardi le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Dans une note de conjoncture dont Article19.ma a obtenu une copie, le HCP s’attend à ce que l’amélioration tardive des conditions climatiques durant la campagne agricole 2022/2023 après une période relativement sèche, devrait compenser le déficit hydrique affiché au début de la saison et améliorer légèrement les retenues des principaux barrages nationaux.

Ces conditions devraient être légèrement bénéfiques à la production céréalière estimée à 55,1 Millions de quintaux en accroissement de 62% par rapport à la campagne précédente, mais plutôt favorables pour le renforcement de la production maraichère et arboricole, notamment la production agrumicole, oléicole et dattière, note-t-il.

Et d’ajouter :

En dépit de l’amélioration du couvert végétal et de la bonne tenue attendue des cultures fourragères, l’activité de l’élevage devrait être confrontée à la baisse de l’effectif du cheptel, sous l’effet de la succession des années de sécheresse conjugué au renchérissement des coûts de production. Cette situation devrait nécessiter un recours massif à l’importation des bovins et des ovins afin de satisfaire la demande locale.

Ainsi, la valeur ajoutée agricole devrait connaître une amélioration de 6,7% en 2023 après une baisse brutale de 12,9% en 2022. Compte tenu d’une évolution de 5,3% de l’activité de la pêche maritime, après son repli de 9,7% enregistré en 2022, le secteur primairedevrait enregistrer une hausse de l’ordre de 6,6% après un fort reculde 12,7% en 2022.

Les activités non agricoles devraient profiter de la dynamique des activités tertiaires, mais resteraient affectées par le ralentissement de la demande étrangère et par le maintien du niveau élevé des prix des matières premières.

La croissance des industries manufacturières devrait connaitre une amélioration modeste à 1,1% au lieu de 0,3% en 2022. En 2023, l’activité des industries agroalimentaires devraient décélérer sous l’effet du ralentissement des exportations des fruits et des produits de la mer. L’activité textile connaîtrait également une perte de vitesse liée à la décélération des exportations des vêtements confectionnés et des articles de bonneterie. L’industrie du matériel de transport devrait quant à elle poursuivre son élan profitant de l’amélioration continue de la demande extérieure.

En revanche, l’activité des industries chimiques devrait continuer de subir l’impact de la baisse de la demande extérieure pour les engrais phosphatés entamée depuis mi-2022, notamment de l’Inde et du Brésil. La torpeur de l’activité minière liée à la faible demande extérieure adressée aux produits de phosphate roche devrait s’atténuer, amortie par le maintien du niveau élevé de leurs cours à l’export.

Le secteur du BTP devrait poursuivre son essoufflement, avec une croissance timide de 0,4% en 2023- après un repli de 3,6% en 2022. Cette situation résulte, du renchérissement des coûts de constructionet du foncier, et du durcissement des conditions de financement affaiblissant la demande des particuliers pour les biens immobiliers. Néanmoins, la branche des travaux publics devrait compenser en partie la baisse du secteur du bâtiment, bénéficiant de l’accroissement de l’enveloppe des investissements publics destinée à l’infrastructure.

Dans ces conditions, le secteur secondaire devrait dégager une valeur ajoutée en légère hausse de 0,3% en 2023 contre une baisse de 1,7% enregistrée en 2022.

La reprise des activités touristiques en expansion remarquable et du transport aérien et l’aboutissement de leur processus de rattrapage, devraient contribuer à la hausse de la valeur ajoutée des services marchands de 4,2% en 2023. Cette bonne dynamique du secteur touristique est attribuable à la reprise du tourisme mondial, au renforcement de la notoriété de la destination « Maroc » grâce à l’exploit des Lions de l’Atlas dans la Coupe du Monde et au succèsde la campagne ‘’Maroc terre de lumière’’ lancée par l’ONMT. Letrafic aérien devrait ainsi être dynamique en 2023, en lien avec la reprise des activités touristiques. Toutefois, le transport maritimedevrait connaitre une contraction, sur fond du ralentissement des échanges extérieurs notamment des exportations de phosphate et ses produits dérivés. Les autres services marchands devraient évoluer à un rythme modéré en lien avec une demande intérieure en légère reprise.

Par ailleurs, les services non marchands devraient continuer d’afficher une croissance soutenue par suite de l’accroissement des dépenses du personnel de l’administration publique.

Globalement, le secteur tertiaire devrait s’accroitre de 4,2% en 2023 après 5,4% en 2022, contribuant ainsi positivement à la croissance du PIB de 2,3 points.

Compte tenu d’une progression de 2,9% des impôts et taxes sur les produits nets de subventions, la croissance économique nationaledevrait afficher une reprise de 3,3% en 2023 après une forte décélération de 1,3% enregistrée en 2022. L’inflation, exprimée par l’indice implicite du PIB, devrait connaitre un ralentissement à près de 2,8% au lieu de 3,1% en 2022.

Dans ces conditions, le marché du travail serait marqué par une baisse continue du taux d’activité de 0,8% en 2023 après un recul de 2,2% en 2022. Ainsi, et tenant compte d’une hausse prévisible de la création nette d’emploi, le taux de chômage au niveau national devait connaitre une quasi-stagnation à 12,2% en 2023.

Amélioration modérée de la demande intérieure en 2023

Malgré la persistance des niveaux élevés des prix, la consommation des ménages devrait s’améliorer légèrement sur fond d’affermissement des revenus agricoles et du maintien du rythme évolutif des transferts des MRE. Elle devrait ainsi s’accroitre de 0,8% après son repli de 0,7% en 2022. Avec une consolidation de 3,5% des dépenses de consommation de l’administration publique, la consommation finale nationale s’accroitrait de 1,5% au lieu de 0,4% en 2022 contribuant ainsi de 1,2 point à la croissance économique en 2023.

La poursuite du resserrement de la politique monétaire et du maintien de l’inflation dans cette conjoncture marquée par une forte incertitude relative aux perspectives économiques, devrait limiter l’expansion de l’investissement privé. Néanmoins, l’accroissement des dépenses d’investissement public, traduisant la poursuite des efforts de soutien de l’économie, devrait limiter la baisse de l’investissement brut à 0,6% en 2023 après son repli de 6,5% en 2022. Compte tenu de ces évolutions, la demande intérieure devrait connaitre un accroissement de 0,9%, contribuant ainsi positivement d’un point à la croissance du PIB au lieu d’une contribution négative de 1,7 point enregistrée en 2022.

Allègement du besoin de financement permis par les recettes du tourisme et par l’accroissement des transferts MRE

Le ralentissement de la demande étrangère suite à la décélération de l’activité économique des principaux partenaires commerciaux devrait limiter l’expansion de l’offre exportable nationale. L’évolution des exportations serait attribuable principalement à la bonne performance des secteurs des métiers mondiaux, notamment le segment de l’automobile, et à l’amélioration des exportations agroalimentaires et textiles. Cependant, les exportations du phosphate et de ses produits dérivés devraient connaître une atténuation de leur baisse. Cette tendance s’explique par une réorientation de la demande adressée au Maroc à ces produits, ainsi que par le maintien d’un niveau de prix sur les marchés mondiaux largement supérieur à la moyenne enregistrée sur la période 2015-2019.

Par ailleurs, les retombées négatives de la succession des années de sècheresse et de l’épisode inflationniste devraient accroitre le recours aux marchés étrangers pour satisfaire les besoins de l’économie nationale en produits alimentaires et en animaux vivants. En outre, les incertitudes quant aux perspectives économiques conjuguées à un ralentissement plus lent que prévu de l’inflation devraient limiter l’accroissement des importations en produits d’équipement et en demi-produits.

Tenant compte du niveau des cours internationaux, le déficit commercial devrait s’inscrire en atténuation en 2023 pour atteindre 21,8% du PIB au lieu de 23,2% en 2022. Par ailleurs, la bonne tenue des échanges de services notamment ceux du transport et du voyage devrait contribuer à l’allégement du déficit en ressources qui devrait avoisiner 10,5% du PIB au lieu de 14,5% du PIB en 2022. De surcroit, la poursuite de la tendance haussière des transferts des marocains résidents à l’étranger devrait atténuer le déficit courant de 2,7 points pour atteindre 0,8% du PIB au lieu de 3,5% enregistré en 2022.

Déficit budgétaire en atténuation suite à la bonne tenue des recettes et à la baisse des dépenses de compensation

La situation des finances publiques devrait se caractériser en 2023 par la poursuite de l’amélioration des équilibres budgétaires en dépit du contexte économique difficile. Ainsi, la performance des recettes de l’Etat, soutenues par la dynamique des composantes fiscale et non fiscale, devrait compenser la hausse des dépenses ordinaires.Toutefois, cette situation demeure confrontée aux risques d’augmentation des dépenses relatives au soutien du pouvoir d’achat.

Les recettes ordinaires devraient afficher une évolution positive en 2023 pour atteindre 22,7% du PIB au lieu de la moyenne de 20,4% enregistrée entre 2014 et 2022. A l’exception du recul des recettes de l’IS, qui ont marqué une progression remarquable en 2022, les autres composantes fiscales devraient profiter des hausses significatives des entrées au titre de l’IR, de la TIC, ainsi que de la TVA et des droits de douane qui devraient s’améliorer en 2023.

Dans ce sillage, les efforts de restauration des marges budgétaires devraient être consolidés également par la poursuite de la mobilisation des recettes non fiscales qui devraient atteindre près de 3,8% du PIB. Cette évolution serait attribuable à la hausse des autres recettes, notamment celles au titre des mécanismes innovant de financement.

Par ailleurs, les dépenses totales devraient avoisiner 27,9% du PIB, suite à la poursuite de l’orientation de la politique de l’Etat en matière de dépenses, notamment celles relatives aux mesures conjoncturelles pour faire face à la hausse des prix, aux réformes sociales, et à la promotion des investissements. En effet, les dépenses ordinairesdevraient s’établir à près de 21,4% du PIB en augmentation de 2,1points du PIB par rapport à la moyenne annuelle enregistrée entre 2014 et 2022. Ces dépenses devraient s’accentuer suite à la hausse attendue des dépenses des biens et services qui devraient atteindreprès de 16,6% du PIB.

En revanche, les dépenses de la compensation devraient reculer à 2,7% du PIB contre 3,2% du PIB en 2022, sous l’effet de la baisse des prix des matières premières sur le marché international notamment ceux du blé tendre et du gaz naturel. Tenant compte de l’évolution des dépenses et recettes ordinaires et de celles des dépenses d’investissement représentant près de 6,5% du PIB en 2023, le déficit budgétaire devrait enregistrer un allègement passant de 5,2% à 4,8% en 2023.

