Le nouvel ambassadeur de France au Maroc ou le « sapeur-pompier » de la 25ème heure

Brillant diplomate et haut fonctionnaire bien expérimenté, Christophe Lecourtier a succédé en décembre 2022 à Mme Hélène Le Gal en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France au Maroc. Ce sexagénaire a pour mission « d’assainir des relations tendues » entre Rabat et Paris depuis 2021 », lit-on dans un entretien exclusif accordé au journal casablancais L’Économiste, en ce début de semaine.

Dans cette sortie médiatique, à la veille de la fête nationale du 14 juillet, le lecteur apprend peu de choses sur l’état actuel des relations franco-marocaines, sinon : « Il y a eu certaines incompréhensions entre nos deux pays qui ont appelé ou appellent des clarifications… », explique Lecourtier, tout en attirant l’attention de ses lecteurs sur le fait : « Se laisser prendre au piège de fausses informations ou s’enfermer dans des complexes qui n’ont pas lieu d’être, c’est ne pas être à la hauteur de ce qui se passe réellement sur le continent, où concrètement, et à la très grande majorité des cas, nous avons des relations qui fonctionnent bien et qui portent leurs fruits».

Optimiste, comme on le relève au début de l’entretien, « la volonté de la France est d’inscrire très clairement cette relation d’exception (Franco-marocaine) dans l’avenir, dans les 10 à 20 ans qui viennent », affirme-t-il.

« Des relations qui fonctionnent bien… »

L’Ambassadeur a illustré sa vision des choses par des chiffres en rappelant que la France est « le premier investisseur au Maroc avec environ 30% des flux d’investissement (IDE), le premier pourvoyeur de recettes touristiques, le premier pays d’origine des transferts de devises des MRE …la France reste notamment la première destination des exportations automobiles marocaines ».

Il a en outre mis en exergue les liens traditionnels de la coopération universitaire entre les deux pays en notant que « la France est la 1ère destination à l’étranger des étudiants marocains, qui représentent en France la première nationalité d’étudiants étrangers ».

Et filigrane, et dans une tentative de faire bouger les choses par les temps qui courent et tourner la page des « incompréhensions » » relative à « la controverse des visas » et les mesures restrictives et discriminatoires qui ont beaucoup fâché au Maroc, l’Ambassadeur lance un appel pour « un dialogue constructif » entre le Maroc et la France, « mené avec franchise et bienveillance », dit-il.

Une bouteille à la mer…

Par ailleurs, le lecteur averti relèvera que des mots clés comme « Emmanuel Macron » et « Algérie », comme par hasard, ne figurent nulle part dans cette interview accordée à un journal des hommes d’affaires et payant par surcroît.

Pourtant, ces « mots clés » sont incontournables dans l’équation de la crise politico-diplomatique actuelle entre le Royaume et l’Hexagone ?

Article19.ma