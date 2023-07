Droits humains – Détenu à Salé, l’ex-bâtonnier Ziane se trouve dans un “état grave”, selon sa famille

Souffrances. Mohamed Ziane, avocat et ex-ministre des Droit de l’homme souffre de « graves problèmes de santé » liés à des complications de la spondylarthrite ankylosante dus à « de mauvaises conditions de détention » à la prison d’El Arjat, 14 km au nord de Salé, où il purge une peine de 3 ans de prison ferme, à rapporté le média en ligne alhayatalyaoumia.ma, citant la famille du détenu.

Lors d’une visite habituelle, ce lundi 10 juillet, la famille de Me Ziane été surprise en voyant ce dernier porter une ceinture lombaire et souffrir de difficultés à marcher et à bouger, et qu’il avait besoin de l’aide d’un accompagnateur pour l’aider à se lever et à s’asseoir, souligne alhayatalyaoumia.ma.

L’ex-bâtonnier de Rabat a souffert durant toute sa vie de la spondylarthrite ankylosante (SPA), mais aussi du syndrôme Wolff-Parkinson-White. Cette maladie lui a même fait perdre la vision d’un œil au début des années 2000, après avoir affecté sa colonne vertébrale, affirme-t-on.

+ Nécessité d’une assistance médicale particulière +

Le SPA a causé la durcissement et la distorsion au niveau des os, ce qui l’empêche de marcher et de bouger naturellement, et demande par conséquent une assistance médicale particulière avec des techniques poussées indisponibles dans la prison où il est détenu actuellement. D’autant plus que la maladie s’aggrave avec l’âge et que Me Ziane a 80 ans, précise la même source.

Me Ziane a été écroué à la prison d’El Arjat le 21 novembre 2022 après la décision de la Cour d’appel de Rabat de confirmer, le même jour, la peine de trois ans de prison ferme à laquelle il avait été condamné auparavant par le tribunal de première instance de la même ville.

L’ex-batonnier était poursuivi en vertu d’une plainte du ministère de l’Intérieur pour onze chefs d’accusation, dont ceux d’ « outrage à des fonctionnaires publics et à la justice », « injure contre un corps constitué », « diffamation », « adultère », et harcèlement sexuel ».

La Direction des prisons du Maroc (DGAPR) n’a pas encore réagi à l’information inquiétante sur la santé de Me Ziane, publiée par alhayatalyaoumia.

