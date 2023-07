Réseaux sociaux – Threads franchit la barre de 100 millions d’utilisateurs en 5 jours

Plus de 100 millions d’utilisateurs ont rejoint la nouvelle plate-forme Threads de Meta, un exploit réalisé en moins de cinq jours, faisant du concurrent de Twitter la plate-forme en ligne à la croissance la plus rapide de l’histoire. Le nouveau produit de Meta a franchi la barre de 100 millions d’utilisateurs tôt lundi, après avoir été lancé dans 100 pays mercredi soir, selon les données de Quiver Quantitative.

En franchissant ce cap en moins de cinq jours, Threads a dépassé le record de ChatGPT, puisque le chatbot OpenAI avait atteint la barre des 100 millions en deux mois. Vendredi, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que l’application avait franchi 70 millions d’inscriptions, ce qui, selon lui, était « bien au-delà de nos attentes ».

Le lancement record de Threads a été facilité par un simple processus d’inscription qui oblige les utilisateurs à se connecter à l’application via leurs comptes Instagram, qui sont utilisés pour remplir les détails de leur profil. Selon les données de Sensor Tower, Threads est actuellement l’application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis, à la fois sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store.

Threads a été présenté par la direction de Meta comme « notre réponse à Twitter », alors que la fureur des utilisateurs augmente contre le propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui a apporté de nombreux changements aux politiques de la plate-forme. Twitter a connu huit mois chaotiques depuis que le milliardaire Elon Musk a acquis la société l’automne dernier.

Musk a remplacé le système de vérification traditionnel de la plateforme par un service d’abonnement payant, éliminé certaines règles de modération de contenu, suspendu temporairement les comptes de plusieurs journalistes et rétabli les comptes de personnalités précédemment interdits, dont l’ancien président Donald Trump. Plus récemment, Musk a mis en place des limites temporaires sur le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient consulter par jour.

Alors que les comptes vérifiés étaient limités à la visualisation de 6.000 publications par jour, les comptes non vérifiés étaient restreintes à 600 publications et les nouveaux comptes non vérifiés étaient en outre limités à 300 publications. (MAP)

Article19.ma