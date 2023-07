Événement – Le HCP célèbre la journée mondiale de la population sous le thème « L’innovation et la digitalisation au service du recensement de la population »

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la population, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, organisent une rencontre sous le thème : « L’innovation et la digitalisation au service du recensement de la population », le mardi 11 juillet au siège du HCP à Rabat, selon un communiqué.

S’inscrivant dans le programme de transformation digitale amorcée par le HCP en 2019, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2024) marque une rupture avec les six recensements passés au bénéfice d’une efficacité opérationnelle et d’une optimisation budgétaire.

Il se caractérise, sous cet angle, par des innovations à la fois en termes d’approches et d’outils avec l’usage opportun de technologies de pointe.

+ Suivi de la réalisation de la vision du NMD +

La fiabilité et la finesse des données qui seront collectées permettront en effet d’assurer un meilleur suivi de la réalisation de la vision du Nouveau Modèle de Développement (NMD) ainsi que de contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) inscrits dans le cadre de l’agenda 2030.

La journée mondiale de la Population a été célébrée pour la première fois le 11 juillet 1990. Cette date a été choisie pour commémorer le jour où la population mondiale a atteint 5 milliards de personnes, le 11 juillet 1987.

Cette journée demeure depuis une occasion pour attirer l’attention sur les multiples questions liées à la population et le développement.

Au niveau global, la journée mondiale de la population met l’accent cette année 2023 sur l’égalité des sexes afin de faire entendre la voix des femmes et des filles et libérer leurs possibilités infinies.

Article19.ma