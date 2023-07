Libertés – Ouahbi : “Nous sommes contre le mariage et le viol des filles mineures”

Message clair. “Nous sommes contre le mariage et le viol des filles mineures”. C’est le message fort émis par Abdellatif Ouahbi, lors de la réunion du Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM), ce samedi 9 juillet à Salé.

La chef du parti du Tracteur et ministre de la Justice a ainsi réitéré encore une fois ses positions aussi progressistes que controversées sur les questions de libertés individuelles et des droits de la femme. « Nous sommes avec des droits de la femme complets et globaux. Nous sommes contre le mariage et le viol des filles mineures, et pour la préservation du droit des filles d’aller à l’école. Nous sommes pour l’autonomisation économique et sociale de la femme marocaine », a-t-il affirmé devant les membres de son parti.

M. Ouahbi a précisé que ces positions “ne sont pas uniquement les siennes, et seront défendues par la coalition gouvernementale qui comprend également le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le parti de l’Istiqlal”

Il a également assuré avoir le “soutien des amis modernistes en dehors du gouvernement, des activistes des droits humains, des forces vives et des acteurs éclairés de différents bords ».

+ Ouahbi vs les conservateurs +

Le chef du PAM a assuré ainsi qu’il luttera pour la mise en œuvre effective de ces positions selon « une approche participative, et qu’il assumera sa responsabilité face aux lobbies qui s’opposent à la réforme et au changement, et aux idées rétrogrades destructrices ».

Cette nouvelle sortie médiatique de M. Ouahbi intervient dans un contexte marqué par le débat autour de la question des droits de la femme et des libertés individuelles dans le cadre da la réforme du Code pénal et du Code de la famille (Moudawan).

Pour rappel, M. Ouahbi avait déclaré à mainte reprises son projet d’ « interdire le mariage des mineures », ou encore pour le respect des « relations consensuelles », ce qui lui a valu des critiques acerbes de certaines figures et organisations conservatrices.

Article19.ma