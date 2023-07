Histoire de caftan – Le Maroc dénonce les tentatives algériennes « d’usurpation » auprès de l’UNESCO

Un scandale qui alimente la polémique depuis des jours. Le ministère marocain de la Culture a déposé une « plainte » auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), après que les autorités d’Alger ait utilisé une photo d’un caftan marocain dans son dossier de candidature pour inscrire la « Gandoura » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le ministre Mehdi Bensaid a contacté la représentation de l’UNESCO à Rabat pour prendre les mesures nécessaires dans la procédure de plainte devant le Comité d’évaluation de l’UNESCO (qui étudiera la candidature algérienne en 2024), selon la même source.

La protestation du Royaume est liée à l’une des photos présentées par la partie algérienne dans sa candidature, qui représente un caftan en velours noir (longue tunique) avec broderie florale dorée, similaire au célèbre caftan, un vêtement traditionnel typique de la ville de Fès.

« Nous irons jusqu’au bout (avec la revendication) », a affirmé la même source, qui a rappelé que le Maroc a présenté il y a un mois sa candidature pour inscrire le caftan sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui sera examinée en 2025.

Des internautes marocains ont lancé, le 5 juillet, un pétition en ligne sur la plateforme Avaz, appelant au retrait de la photo en question du dossier algérien soumis à l’UNESCO.

“Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à la préservation de l’authenticité du patrimoine culturel et à la question de l’appropriation culturelle. Nous demandons à l’UNESCO d’examiner attentivement cette affaire et de prendre les mesures nécessaires pour rectifier le dossier soumis par l’Algérie. Il est essentiel que chaque nation puisse préserver et promouvoir son propre patrimoine culturel sans confusion et usurpation”, peut-on lire dans les détails de la pétition, qui a rassemblé, au matin 8 juillet, 2687 signatures.

Le caftan trouve son origine à Fès, qui est l’une des rares villes qui est connue pour la production d’un tel type de vêtement traditionnel emblématique et majestueux, affirme-t-on.

Connu pour son velours brodé de fils d’or, le caftan a été l’une des robes les plus utilisées lors des célébrations marocaines, y compris les mariages. Il est couramment utilisé par une mariée pendant la cérémonie du henné, qui a généralement lieu la veille de son mariage, ajoute ce média en ligne marocain.

Article19.ma