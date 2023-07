Football – Voici l’équipe du Maroc pour la Coupe du Monde Féminine 2023

Le Maroc se prépare pour sa première participation à la Coupe du monde féminine prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, voici les détails des joueuses qui pourraient être incluses et celles qui pourraient être absentes, selon goal.com.

Les débutantes du tournoi ont montré une amélioration considérable dans la course à la compétition et en regardant les tendances récentes, ils pourraient provoquer des bouleversements massifs.

Les Lionnes de l’Atlas sont placées dans un groupe difficile avec l’Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie constituant le reste du groupe et malgré de multiples sources pariant contre elles, un choc pourrait être sur les cartes pour les forces dominantes du groupe.

Le Maroc s’est assuré une place sur le podium lors de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022, soulignant les progrès réalisés par l’équipe Reynald Pedros ces derniers temps. Malgré cela, les deux défaites lors des matches amicaux d’avril contre la République tchèque et la Roumanie pourraient servir de préavis avant de se préparer pour la Coupe du monde.

Le Maroc n’a pas encore annoncé l’équipe finale qui obtiendra un billet pour l’Australie, mais Pedros a déjà révélé une équipe provisoire, alors que GOAL examine qui a fait partie de l’équipe du Danemark pour la Coupe du monde féminine.

+ Gardiens +

Khadija Errmichi devrait être la gardienne de premier choix de son équipe lors de l’événement phare.

La gardienne de l’AS FAR est sur une série de six clean sheets consécutifs lors des matches amicaux que le Maroc a disputés menant à la Coupe du monde et sa forme immaculée gardant le but de son équipe pourrait s’avérer essentielle pour le Maroc.

Errmichi a réussi à sauver un penalty contre le Nigeria en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, les aidant à atteindre la phase finale.

Ines Arouaissa de Cannes et Assia Zouhair de SCCM pourraient servir de remplaçants parfaits si Pedros décide de leur donner une opportunité.

Nom Club Inès Arouaïssa Cannes Khadija Errmichi AS LOIN Assia Zouhair SCCM

+ Défenseurs +

L’équipe marocaine a un excellent partenariat de défenseur central avec Yasmine Mrabet et Nouhaila Benzina. Les deux militants expérimentés ont une chimie incroyable entre eux et sont une combinaison très forte qui se précipite dans les tacles pour arrêter les attaques de l’opposition.

Mrabet, la gagnante du Championnat féminin U-19 de l’UEFA, pourrait ajouter son expérience de capturatrice d’argenterie à une équipe qui dispute la Coupe du monde pour la première fois.

Pour le rôle d’arrières latéraux, le Maroc a souvent opté pour Sabag Sehgir et Zineb Redouani comme arrière gauche et arrière droit respectivement. Ghizlane Chhirri de l’AS FAR pourrait être une autre option défensive pour remplacer Sehgir étant donné qu’elle a remporté 61% des plaqués, mais la première ne pourrait avoir une opportunité que lorsque l’équipe a besoin d’une couverture défensive massive.

Rkia Mazroaui de Charleroi pourrait également se voir offrir une chance dans le onze de jeu par Pedros, mais compte tenu de l’expérience et de l’adaptabilité de Redouani, il est très peu probable que le défenseur de l’AS FAR soit écarté.

Nom Club Hanane Ait El Haj AS FAR Nouhaila Benzina AS LOIN Ghizlane Chhiri AS LOIN Siham Boukhami AS LOIN Nesryne El Chad Lille Rkia Mazroaui Charleroi Yasmine Mrabet Levante Zineb Redouani AS LOIN Sabag Seghir Naples

+ Milieux de terrain +

Pedros a choisi une équipe provisoire avec très peu de milieux de terrain avant la Coupe du monde. Avec seulement cinq options disponibles au choix, la capitaine Ghizlane Chebbak et Elodie Nakkach seront les joueuses incontournables de la Lionne de l’Atlas.

Chebbak et Nakkach ont joué côte à côte et pourraient se compléter au centre du terrain. La coéquipière du club de Chebbak, Najat Badri, a une tonne d’expérience à son actif et la vétéran marocaine pourrait l’utiliser dans des situations éprouvantes pour les nerfs si elle en avait l’occasion.

Anissa Lahmari de Guingamp est une autre option intéressante pour Pedros s’il veut garder son équipe fraîche aux côtés de Sarah Kassi, 19 ans, alors que le prodige marocain serait en lice pour avoir une vue sur la plus grande scène.

Nom Club Najat Badri AS LOIN Ghizlane Chebbak AS LOIN Sarah Kassi Fleury 91 Anissa Lahmari Guingamp Elodie Nakkach Servett

+ Attaquants +

Le Maroc a sélectionné un large éventail d’attaquants parmi lesquels choisir dans son équipe finale. Avec une pléthore de talents qui parcourent les rangs au Maroc, Pedros aurait l’embarras du choix pour choisir les meilleurs trois premiers possibles.

Le choix évident serait Rosella Ayane de Tottenham, soutenue par Fatime Tagnaout et Diki Sakina Ouzraoui en tant qu’ailiers menant l’attaque. Ayane a le don parfait pour écraser des attaquants tonitruants au fond des filets et Tagnaout et Ouzraoui peuvent facilement dépasser les défenseurs adverses.

Imane Saoud du Servette et Sofia Bouftini du RS Berkane pourraient servir de remplaçants à la Lionne de l’Atlas. Saoud peut opérer sa magie sur l’un ou l’autre des flancs, de préférence sur la droite, tandis que Bouftini pourrait être une alternative parfaite sur l’aile droite.

Pedros devra donc trouver l’équilibre parfait dans sa feuille d’équipe et faire tourner ses attaquants de manière constante. Le manager peut choisir les joueurs en fonction du jeu et de l’adversaire et en laissant de côté Rosella Ayane, tous les joueurs peuvent se concurrencer massivement pour se battre pour une place dans le onze final.

Nom Club Salma Amani Metz Rosella Ayane Tottenham Anissa Balkasmi US Orléans Sofia Bouftini RS Berkane Kenza Chapelle Nantes Fatima Gharbl CE Europe Samya Hassani Telstar Ibtissam Jraidi Al-Ahli Diki Sakina Ouzraoui Club Bruges Imane Saoud Servette Fatime Tagnaout AS FA

+ Attendues XI +

Sans aucun doute, Khadija Errimich serait la partante entre les bâtons grâce à ses talents de gardienne de but exemplaires. Pedros cherchera à aligner une formation 4-2-3-1 avec Yasmin Mrabet et Nouhaila Benzina comme défenseurs centraux avec leur expérience et leur constance en termes de performances.

Zineb Redouani et Sabah Seghir seraient le choix évident car les arrières latéraux étant donné que le Maroc manque d’options à ce poste et que le duo a été excellent lors des matchs amicaux avant la Coupe du monde.

Elodie Nakkach et la capitaine internationale Ghizlane Chebbak seraient tracées au centre du parc avec leur incroyable partenariat au milieu de terrain. Chebbak a des tonnes d’expérience sous son nom et pourrait contrôler tout le jeu depuis le centre du parc.

Alors que Salma Amani se verrait confier un rôle libre pour dériver entre les lignes et aider à la transition des attaques. Upfront Pedros misera sur les services de Sakina Ouzraoui et Fatima Tagnaout pour fournir des fléchettes mortelles derrière la défense adverse et aider Ayane à marquer quelques buts.

L’attaquante de Tottenham, Roselle Ayane, serait en tête et malgré son intervention sur les flancs en WSL, l’internationale marocaine peut s’avérer être un casse-tête devant le but.

Maroc XI (4-2-3-1) : Errimichi ; Redouani, Benzina, Mrabet, Seghir ; Nakkach, Chebbak ; Ouzraoui, Amani, Tagnaout ; Ayane.

+ Absentes notables +

Maryame Atiq est l’une des joueuses qui n’a pas réussi à faire partie de l’équipe provisoire du Maroc. Le défenseur aurait pu bien servir aux côtés de Yasmin Mrabet mais n’a pas été présélectionné par Pedros.

Un autre joueur qui a raté est Sanaa Mssoudy qui aurait pu être un remplaçant parfait pour Rosella Ayane mais avec une pléthore d’attaquants déjà choisis, Mssoudy a raté une équipe de Coupe du monde.

Nom Raison Maryame Atiq Tactique Sanaa Mssoudy Tactique



Article19.ma