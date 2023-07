Armement – Washington va fournir des bombes à sous-munitions à l’Ukraine (Officiel)

Un tournant dans la guerre ? Et pour cause, les Etats-Unis vont fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine, a indiqué vendredi la Maison Blanche, franchissant un seuil important dans le type d’armements offerts à Zelensky pour défendre son pays contre l’armée de Poutine.

Le président américain Joe Biden a donné son accord à la fourniture d’armes à sous-munitions à l’Ukraine ce vendredi, selon l’AFP.

« C’est une décision difficile. On l’a différée un certain temps », a déclaré à la presse le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, tout en ajoutant que c’était « la bonne chose à faire ».

Il a affirmé que le président Joe Biden avait pris la décision en consultation avec les alliés et après une « recommandation unanime » de son administration.

L’Ukraine aurait fournit « des garanties sur l’utilisation de ces bombes », affirment les américains, dans une allusion aux risques que représentent ces engins pour les populations civiles.

Le Pentagone prévoit d’en envoyer des milliers dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 800 millions de dollars pour l’effort de guerre contre la Russie, selon des hauts responsables américains.

+ Catégorie des mines anti-personnelles +

Mais l’usage de ces bombes à sous-munitions (BASM) suscitait, avant même l’officialisation de l’annonce, une vague de condamnations de la part de ceux qui, aux quatre coins du monde, en mesurent les effets et tentent de les atténuer, selon nombreux médias internationaux.

En août 2022, le Cluster Munition Monitor, qui rassemble plusieurs ONG spécialisées, notait que l’Ukraine était alors le seul théâtre où elles étaient utilisées, en l’occurrence par l’armée russe. Ces bombes dispersent de façon indiscriminée et sur une zone supérieure à plusieurs terrains de football une multitude de petits explosifs, dont une partie importante n’explose pas et s’enterre dans le sol. Elles entrent alors, de facto, dans la catégorie des mines anti-personnelles.

Militairement, elles permettent de frapper un grand nombre de soldats ennemis, de rendre inutilisable une piste d’aéroport ou de miner un vaste territoire pour gêner la progression ennemie. Mais, en violation du droit international humanitaire, elles frappent indistinctement civils et militaires.

Les experts affirment qu’entre 5 et 40% des sous-munitions n’explosent pas à l’impact et peuvent ainsi rester dans le sol pendant des décennies. « C’est une peine de mort pour les civils sur le long terme. Il y a des personnes qui ne sont pas encore nées qui en seront les victimes », dénonce Baptiste Chapuis, de l’organisation Handicap International – Humanity and Inclusion (HI).

À terme, ajoute-t-il à l’AFP, « il y aussi un enjeu d’accès physique aux zones touchées par les organisations humanitaires (…) donc d’empêcher une ligne de vie aux populations affectées ».

Article19.ma