Événement – Le PCSN organise la 7ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO)

Le Policy Center for the New South (PCNS) organise la 7ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) sous le thème « Reconstruction post-conflit en Afrique », qui se déroulera les 10 et 11 juillet 2023 à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat (campus Technopolis), selon un communiqué.

Cette conférence vise à examiner les défis et les catalyseurs de la consolidation de la paix en Afrique, en mettant l’accent sur la mise en œuvre du cadre politique de l’Union africaine sur la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC).

L’évènement sera diffusé en ligne, la session d’introduction (lundi 10 juillet 11h30 à 12h30) ainsi que la présentation du rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique (mardi 11 juillet à 15h45 à 17h15) sur ce lien Youtube.

Parmi les intervenant(e)s :

1. Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine

2. Mohamed El-Amine Souef, Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine

3. Birame Diop, conseiller militaire, bureau des affaires militaires, département des opérations de paix, Nations unies

3. Frank Hanson, vice-maréchal de l’air, ancien chef d’état-major, Institut maritime du golfe de Guinée

4. Sandra Adong Oder, chef de l’unité de reconstruction et de développement post-conflit et de l’Union africaine

5. Ahmed Abdel Latif, directeur général, Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix (CCCPA)

7. Ignacio Fuente Cobo, Colonel d’artillerie, Institut espagnol d’études stratégiques (IEEE)

8. Badreddine El Harti, Directeur, Service des institutions de sécurité Mission de soutien des Nations unies en Libye

Article19.ma