Vidéo / Inédit – Me Chaimaa, ou la « success story » de l’avocate marocaine voilée et sa percée au sein du barreau italien

À Rabat, lors de la récente cérémonie de signature d’une convention entre le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et le Patronato ACLI, ainsi que la présentation à cette occasion d’un guide en italien et en arabe intitulé : « Du Maroc à l’Italie – Guide pratique pour vivre en Italie ».

Il faut bien souligner que Chaimaa Fatihi a décrit, devant une audience maroco-italienne, avec humilité son itinéraire professionnel, depuis son départ de Kénitra avec ses parents pour l’Italie, toute petite à l’âge de six ans, jusqu’à son acceptation haut la main en tant qu’avocate confirmée et compétente par le barreau de Modène.

À 30 ans, Chaimaa est maintenant « la première » et « la seule avocate » qui exerce avec le hijab dans les tribunaux italiens. Aucune restriction à ce propos, contrairement à la discrimination que subissent les femmes voilées en France, affirme-t-elle.

En fait, c’est l’histoire d’un défi qu’elle a pu relever avec courage et patience, et ce, après avoir vaincu de nombreux obstacles y compris ceux de l’incompréhension, la discrimination et l’intolérance pour ne pas dire tout simplement « le racisme » de certains, mais pas de tous.

Voici le témoignage d’une jeune MRE qui vit à Modène, une petite ville située au sud de Venise. Elle s’est exprimée, brièvement sur son parcours, au micro d’Article19.ma.

– Mon parcours d’étudiante en Italie :

« Je me suis installée en Italie à l’âge de 6 ans, puisque mes parents ont pensé immigrer en Italie, alors j’ai poursuivi mes études jusqu’au lycée, et je ne nie pas avoir rencontré des problèmes de racisme, notamment à cause du port de voile, ce qui m’a motivé à penser m’inscrire en faculté de droit, et opter pour l’accès au métier d’avocat, tout en sachant qu’en Italie l’accès à ce cursus demande deux ans de stage et un examen national afin d’être autorisé par l’état pour exercer ce métier, j’ai pu alors réussir cet examen, et grâce à Dieu je suis maintenant avocate italienne d’origine marocaine et j’en suis fière !

– Mon parcours professionnel :

« En intégrant les tribunaux ici en Italie, j’ai constaté qu’ils sont étonnés de voir une jeune d’origine marocaine portant le hijab !, exercer le métier d’avocat, alors à chaque fois je leur montre ma carte professionnelle ! je trouve ça plutôt motivant pour moi et je profite pour encourager les jeunes à faire comme moi en adoptant cette voie, et défier tous les obstacles en usant de courage et de persévérance et de bonne volonté ».

– Mon conseil à mes compatriotes :

« Je conseille vivement les parents à soutenir leurs enfants en leur donnant confiance en eux et en les encourageant à réaliser leurs objectifs quel que soit les difficultés. D’ailleurs mes parents dont je suis fière ont décidé de s’installer en Italie afin de me permettre de réaliser un bel avenir. Et en contrepartie, j’ai exaucé leurs prières en réalisant leur rêve aussi bien en Italie qui est ma deuxième patrie qu’au Maroc mon pays d’origine ».

Article19.ma