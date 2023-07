Déradicalisation – Maroc : Les dernières femmes « détenues pour terrorisme » viennent de retrouver la liberté

Au Maroc, les dernières détenues femmes condamnées dans des affaires liées au terrorisme, viennent de quitter la prison. L’annonce a été faite ce vendredi 7 juillet par Mohamed Salah Tamek, Délégué général de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Les détenues en question, au nombre de 10, ont bénéficié d’une grâce royale, ainsi que d’un accompagnement dans le cadre du programme « Moussalaha »(Réconciliation ) relatif à la réhabilitation et la réintégration dans la société des personnes condamnées pour « extrémisme » ou « terrorisme », a indiqué M. Tamek, lors d’une cérémonie organisée à la prison locale de Salé à l’occasion de la 12ème édition de Moussalaha.

Cette 12ème édition a profité à 20 détenus, portant ainsi à 279 le nombre total de bénéficiaires depuis le lancement du programme « Moussalaha » il y a sept ans, a-t-il affirmé.

+ 202 condamnés dans des affaires de terrorisme ont été libérés +

Dans les détails: 202 condamnés dans des affaires de terrorisme ont été libérés depuis le lancement de ce programme, dont 150 suite à une grâce royale, soit 66,79% du total. À cela s’ajoutent 23 autres détenus qui ont vu leur peine réduite.

Les détenus, en majorité des hommes, ont bénéficié de plus de trois mois d’enseignement, de formation et d’activités de réhabilitation, par des experts et des spécialistes.

Le programme de réhabilitation s’étale sur 180 heures, tandis que les activités parallèles occupent le double de ce volume horaire, a souligné M.Tamek.

La formation comprend un nombre d’axes, dont notamment « la déconstruction du discours extrémiste, et la rectification de la manière dont le détenu voit la société et l’autre ».

Les détenus bénéficient également de la réhabilitation juridique et en matière de droits de l’homme, afin de leur permettre de comprendre et d’assimiler le cadre juridique régissant la société, ainsi que de la réhabilitation psychologique, rappelle-t-il.

Article19.ma