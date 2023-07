Business – La startup marocaine Agenz lève $1,3 millions pour booster ses activités

Exploit. Agenz, la start-up marocaine spécialisée dans l’estimation immobilière en ligne, a annoncé jeudi, avoir levé 13 millions de dirhams grâce lors d’un tour de financement de pré-série A.

Sur sa plateforme de communication elle a précisé que cet investissement a été mené par Azur Innovation Fund, Maroc Numeric Fund II et Beenok, un fonds d’investissement international.

“Cette levée de fonds record permettra à Agenz d’accélérer sa croissance et de révolutionner le secteur immobilier au Maroc en améliorant son offre de services et en rendant les transactions immobilières plus accessibles et efficaces pour toutes les parties prenantes”, souligne le site wamda.com, citant la startup.

“L’engagement d’Agenz en faveur de la transparence et son objectif ambitieux de faciliter la propriété et la vente de propriétés dans un délai maximum de 10 jours ont également trouvé écho auprès des investisseurs, notamment compte tenu de l’impact potentiel sur le marché immobilier marocain”, poursuit la même source.

+ 1.000 agences immobilières et promoteurs présents sur la plateforme +

Fondée en 2021 par Malik et Badr Belkeziz, Agenz est rapidement devenue la première plateforme d’estimation immobilière en ligne au Maroc.

Le point fort, selon ses concepteurs : l’utilisation innovante de l’intelligence artificielle pour des estimations précises, soutenue par une base de données robuste et des données de marché analysées. La plateforme d’Agenz, agenz.ma offre une expérience immobilière complète, englobant non seulement des services d’estimation, mais aussi des listes de propriétés organisées et l’accès au crédit immobilier.

Jouissant d’une croissance rapide, la plateforme totalise désormais 150000 utilisateurs mensuels, et 5000 nouvelles estimations immobilières générées par mois.

Tout cela en s’appuyant sur un réseau de 1.000 agences immobilières et promoteurs présents sur la plateforme.

