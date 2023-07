Vidéo / Édition – Le CCME et Patronato ACLI publient un guide pratique pour les MRE résidant en Italie

Une première.Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et Patronato ACLI ont présenté le guide: « Du Maroc à l’Italie – Guide pratique pour vivre en Italie » ce jeudi à Rabat, accompagné d’une convention de partenariat entre les deux institutions. Convention qui a été signée par Abdellah Boussouf et Paolo Ricotti, respectivement secrétaire général du CCME et président de Patronato ACLI.

M. Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME a déclaré à cette occasion au micro d’Article19.ma que :« L’accord signé aujourd’hui a une importance capitale car il intervient au lendemain de l’accord stratégique signé hier entre le Maroc et l’Italie. La convention de partenariat est là pour permettre aux marocains d’Italie d’avoir leurs droits, les connaître et les avoir, mais également être une valeur ajoutée à la société ».

M. Paolo Ricotti, président de Patronato ACLI a souligné de son côté, que : « La connaissance des lois et des droits, objet de la première partie de ce guide, constitue la première forme de protection pour tous les citoyens marocains qui voient en l’Italie une opportunité de réussite et de développement pour eux-mêmes, leurs familles, leur pays d’accueil et d’origine ».

+ Connaître l’autre… et faciliter la connaissance mutuelle +

Le CCME et Patronato Acli, dans le cadre de leur collaboration qui vise à conjuguer leurs compétences et à organiser des initiatives pour faciliter la connaissance mutuelle, l’intégration, l’adaptation et l’échange culturel entre l’Italie et le Maroc. Le premier volet de ce guide en arabe et en italien a pour objectif de baliser le parcours d’installation des Marocains en Italie.

L’action d’accompagnement et de soutien des migrants passe par de multiples initiatives, telles que la formation linguistique, l’assistance dans les relations avec les administrations publiques, la formation socioculturelle sur le pays d’accueil, la promotion d’initiatives visant à connaître la culture des migrants, l’aide à la recherche d’un emploi et au regroupement familial, l’accès à l’école et à la santé publique etc…

Ce guide fournit des informations utiles pour toute personne souhaitant vivre en Italie. Le deuxième volet qui sera présenté prochainement fournit quant à lui les informations nécessaires sur la société italienne, sa culture et son histoire.

À noter qu’un débat intense et instructif a eu à lieu suite à la signature de la convention où plus d’une douzaine de MRE ont raconté en italien leurs expérience en tant que « migrants » et puis en tant que « « bi-nationaux ». De véritables « success stories » et des « aventures » qui sont en faite une source d’inspiration pour les générations futures.

Et comme a dit M. Boussouf, il faut être réaliste, « le mouvement migratoire se poursuivra dans le temps tant que la vie continuera sur notre planète … ».

In fine, il faut rester positif et optimiste, affirme-t-il.

Article19.ma