Carburants – Le Front national pour la sauvegarde de la Samir appelle à « un plafonnement des bénéfices » des distributeurs de pétrole au Maroc

Le Front national pour la sauvegarde de la Samir a appelé, dans un communiqué publié à l’issue de la réunion en début de semaine, à “limiter l’impact de la hausse des prix des hydrocarbures sur le pouvoir d’achat des citoyens et sur la compétitivité des entreprises nationales, en contrôlant les prix et en plafonnant les bénéfices des distributeurs qui contrôlent le marché marocain, tout en annulant ou réduisant la pression fiscale, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en relançant la raffinerie de la SAMIR”.

Le Front a affirmé que la “libéralisation des prix des carburants en sachant au préalable que les conditions minimales de concurrence n’existent pas, constitue un crime parfait commis par les gouvernements successifs depuis fin 2015 contre le peuple marocaine”, ajoutant que “l’inflation et la dégradation du pouvoir d’achat des ménages sont dûes en grande partie à la hausse des prix des carburants suite à leur libéralisation, alors que les bénéfices exorbitants engrangés par les principaux acteurs qui contrôlent le secteur, ont dépassé 50 milliards de dirhams à fin 2022 selon les calculs effectués par le Front”.

+ Une « situation de conflit d’intérêts » +

Par ailleurs, le Front a appelé à « remplacer » les membres du Conseil de la concurrence, deux jours après la publication d’un communiqué du Conseil dans lequel celui-ci annonce « renvoyer à l’instruction » le dossier de suspicions de pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures, suite aux amendements apportés à la loi du Conseil de la concurrence et à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

D’après le Front, ces amendements “ne changent rien” à la situation actuelle, étant donné que le gouvernement n’a toujours pas nommé les nouveaux membres du Conseil, ni révisé l’article 10 de la loi sur la concurrence.

“Au vu de la situation de conflit d’intérêts, où le chef du gouvernement est le plus grand acteur du secteur, il n’est possible de garantir l’indépendance et la neutralité requises pour trancher sur les suspicions d’entente sur les prix des carburants, que si les membres du Conseil nommés par décret de l’autorité gouvernementale compétente sont changés”, insiste le Front dans son communiqué. Et d’ajouter “il n’est pas logique que les mêmes membres statuent sur la même plainte qui avait provoqué la polémique entre l’ancien président du Conseil et ces membres lors des précédentes délibérations”.

Le Front a ainsi appelé à préserver la crédibilité et le prestige des institutions constitutionnelles dont le Conseil de la concurrence. Lequel Conseil doit remplir son rôle de gendarme et de dissuasion au lieu de se contenter du rôle de prêcheur, dans les affaires de pratiques qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs et de l’économie nationale”.

Article19.ma