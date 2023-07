Pakistan – Comment des jihadistes envoient des « filles kamikazes » au casse-pipe

Selon le site américain spécialisé TRAC, vient de dévoiler ce mercredi comment une jeune femme kamikaze de l’Armée de libération baloutche (ALB) a pris pour cible un convoi de personnalités de l’armée pakistanaise à Chakar-e-Azam Chowk, Turbat, dans la province du Baloutchistan.

Modus operandi

Le 24 juin 2023, une femme kamikaze de l’Armée de libération baloutche (ALB) a pris pour cible un convoi VIP de l’armée pakistanaise à Chakar-e-Azam Chowk, Turbat, près de 500 kms à l’Est de la capitale Karachi.

La kamikaze a été identifiée comme étant Sumaiya Qalandrani Baloch de la brigade Majeed, précise TRAC.

Le convoi a été pris pour cible alors qu’il se rendait de l’aéroport international de Turbat et les autorités ont indiqué qu’un officier de police avait été tué et deux autres blessés. Les commanditaires islamistes affirment que l’attaque avait été menée sur « la base d’informations privilégiées » concernant le mouvement du convoi et son itinéraire.

Avant de devenir kamikaze pour l’organisation, Sumaiya alias Sammo, fille d’Ubaid Qalandrani et résidente de Tootak à Khuzdar, faisait partie de mouvement extrémistedepuis sept ans, dont quatre passés à s’entraîner.

Selon le mouvement, Sumaiya a non seulement travaillé avec l’aile médiatique de l’organisation pendant cinq ans, mais elle était également la fiancée de Rehan Baloch, le fils du chef fondateur de la BLA, le général Aslam Baloch, qui est mort « en martyr » en 2018.

Deux jours après l’attentat, le dernier discours vidéo de Sumaiya a été diffusé par les médias officiels de la BLA. La vidéo la montrait en compagnie d’au moins dix autres combattantes. Sumaiya a utilisé ses derniers mots comme outil de recrutement, déclarant que la BLA avait « besoin de se sacrifier contre ses ennemis » et a demandé aux jeunes hommes et femmes de rejoindre ce mouvement radical.

TRAC rappelle que c’est « le deuxième attentat suicide commis par une femme » de l’Armée de libération baloutche (ALB), le premier étant celui commis par Shari Baloch de la brigade Majeed contre des ressortissants chinois sur le campus de l’université de Karachi en avril 2022. Depuis l’attentat de Shari Baloch, la propagande de ce groupe terroriste ne cesse de la célébrer.

D’ailleurs la jeune Sumaiya, comme sa camarade Shari, l’attentat de Sumaiya devrait être largement célébré par le mouvement BLA et ses sympathisants dans les années à venir, prédit TRAC.

Et d’ajouter: « D’autres femmes kamikazes sont à prévoir dans un avenir proche ».

Article19.ma