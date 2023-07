Football – Après plus de 10 ans d’absence, les Lionceaux se qualifient aux JO Paris 2024

Au bout d’un match difficile de toutes les émotions et plein de rebondissement, le Maroc des U23 s’est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, après sa victoire sur le Mali, à l’issue des tirs au but (4-3). Les Lionceaux retrouveront donc les JO, pour la première fois depuis 2012.

Dans un complexe Moulay Abdellah plein à craquer, les Lionceaux ont débuté cette demi-finale par la plus belle des manières. Après une entame de match tendue et caractérisée par l’engagement physique des jeunes joueurs malien, on sentait que l’ouverture du score de la sélection marocaine n’était qu’une question de temps.

Portés par l’ambiance intense des supporters marocains dans les gradins de l’enceinte de la capitale, les jeunes d’Issam Charai ont pressé haut et fort le camp de l’équipe malienne, avant de parvenir à la 14e minute à marquer par le biais de Zakaria El Ouahdi.

En deuxième mi-temps, les Maliens ont haussé le rythme du match, en multipliant les assauts. La pression des jeunes de Badara Diallou s’est concrétisée par un but de Mamady Diambou à la 66e minute, qui a un peu compliqué les choses aux Lionceaux. Les 90 minutes de la partie se sont soldés sur le nul 1-1. Un résultat qui a renvoyé le duel aux prolongations.

En 2e mi-temps, Amine Ouazzani a offert le 2e but au Maroc, avant que les Maliens ne reviennent encore une fois au score (2-2) par le biais d’Issoufou Maiga (116e minute), qui a éteint la grande joie des supporters. Le sort de cette rencontre spectaculaire a été scellé lors de la séance des tirs aux buts qui ont vu la sélection marocaine s’imposer sur un score de (4-3).

Suite à cette qualification, le Maroc affrontera samedi prochain l’Egypte, en finale.

Article19.ma