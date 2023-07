Sport et technologie – La MDJS au service des Startups marocaines en partenariat avec Accelab

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) et Accelab, incubateur dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat, se sont réunis afin de donner le coup d’envoi de leur partenariat, la semaine dernière, au siège de la MDJS, avec les trois startups lauréates du concours du Morocco Sportech Summit, qui s’est tenu le 9 juin 2023 à Rabat, selon un communiqué.

Adaptmove, Sportym et Lgame sont les trois startups opérant dans l’industrie du sport et du E-Sport qui bénéficieront à partir du mois de septembre prochain d’un programme d’accélération dédié aux porteurs de projets innovants spécialisés dans l’industrie du sport, soutenu par la MDJS et piloté par Accelab.

Le Morocco Sportech Summit est un forum réunissant les écosystèmes de l’innovation, de l’investissement et du sport. Il a pour objectif de mettre en lumière les opportunités offertes par le secteur du sport et en particulier du E-Sport qui connaît une croissance exponentielle au niveau mondial.

+ Compétition de startups +

La première édition du forum a rassemblé des experts, des investisseurs, des entrepreneurs et des acteurs institutionnels. Le temps fort de ce forum était la compétition de startups opérant dans l’industrie du sport, qui ont présenté leurs projets devant un jury composé de professionnels du secteur.

A l’issue de ce concours, trois startups lauréates ont été retenues et sont les suivantes :

Adaptmove, un concept de salles de sport adaptées aux personnes à mobilité réduite, qui propose des équipements innovants et un accompagnement personnalisé. Ce projet entrepreneurial a une vision sociale et inclusive qui lui offre un avenir prometteur.

Sportym, une application qui offre une plateforme de mise en relation de sportifs et de réservation de terrains de padel et de football, en facilitant l’accès à la pratique sportive. Cette application a une dimension sociale et permet aux sportifs de se connecter entre eux. Ils envisagent de s’étendre à tout le marché marocain et d’intégrer plus de sports à l’avenir.

Lgame, une plateforme de gaming qui permet d’organiser des tournois et des ligues E-Sport amateurs, semi-professionnels ou professionnels en offrant aux joueurs une expérience immersive et compétitive. Cette plateforme propose également des services à valeur ajoutée aux partenaires professionnels.

+ Libérer les potentialités des startups +

Ces startups ont séduit le jury par leur potentiel de croissance, leur caractère innovant et leur impact social. Elles intégreront le programme d’accélération d’Accelab soutenu et financé par la MDJS, qui leur offrira un accompagnement sur mesure, un accès à un réseau de mentors et d’experts, ainsi qu’une opportunité de lever des fonds auprès de fonds d’investissement marocains et internationaux.

Selon Othmane Ibn Ghazala, Directeur Général d’Accelab : « Nous avons accompagné 68 startups en 3 ans avec 2 levées de fonds effectives pour des valorisations atteignant les 15 millions de dirhams. Nous n’avons cependant par perdu de vue notre objectif principal et avons alors eu l’idée d’organiser le 9 juin 2023 le Morocco Sportech Summit pour redynamiser l’entrepreneuriat sportif et attirer l’attention des investisseurs sur les porteurs de projets appartenant à l’industrie du sport. Cet événement n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien effectif de la Marocaine des Jeux et des Sports. »

De son côté M. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS a déclaré : « La Marocaine des Jeux et des Sports soutient et finance le programme d’incubation d’Accelab. Ce programme vise à soutenir et à accélérer le développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation, et aide à libérer les potentialités des startups opérant dans le secteur du sport et du E-Sport. Les startups lauréates du concours bénéficieront d’un accompagnement sur mesure et d’un écosystème performant pour les aider à mieux prouver leurs concepts et réussir leurs projets ».

+ Trois startups +

Accelab :

Accelab est un écosystème dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat situé au cœur de Rabat. Fondé sur un réseau d’entrepreneurs, il propose des programmes d’accompagnement, un environnement de travail et une communauté de pairs pour les entrepreneurs. Sa mission est de fournir aux entrepreneurs une expertise qualifiée, une ingénierie d’accompagnement et un milieu propice où il est plaisant de progresser et de vivre pour leur faciliter l’accès au succès. Accelab est créé en 2020 avec l’ambition d’offrir à l’industrie du sport un espace d’expression et de développement tant pour l’innovation que pour le financement de cette innovation. Accelab a accompagné 68 startups en 3 ans avec 2 levées de fonds réussies pour des valorisations atteignant les 15 millions de dirhams.

Adaptmove :

Aziza Guennoun est la fondatrice d’une startup qui vise à créer des salles de sport adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Atteinte de sclérose en plaques, elle a été sensibilisée au manque d’infrastructures sportives accessibles aux PMR. Elle a donc décidé de se former aux normes internationales d’accessibilité et de lancer son projet entrepreneurial avec une vision sociale et inclusive. Elle a conçu un produit clé en main, qui peut être commandé par tout acteur intéressé, et qui permet de mesurer l’impact social et économique des salles de sport sur les PMR et sur le territoire. Après avoir investi la moitié du budget nécessaire à la réalisation de sa première salle de sport, elle a participé au Bootcamp d’Accelab et au Morocco Sportech Summit, où elle a augmenté ses ambitions et envisagé un développement en franchise à travers l’Afrique.

Sportym :

Majd Bensouda et Yassine Benamour sont les fondateurs d’une application qui facilite la pratique du padel et du foot au Maroc. Formés au management sportif en Europe, ils ont constaté le manque de solutions digitales pour réserver des terrains et trouver des partenaires de jeu au Maroc. Ils ont donc créé une application qui permet aux sportifs de se connecter entre eux et de réserver les terrains disponibles, et aux gestionnaires de terrains de gérer leurs réservations grâce à un Saas. Leur application a rencontré un succès immédiat, avec plus de 10 réservations par jour, et ils envisagent de s’étendre à tout le marché marocain.

Lgame :

Lgame.gg est une plateforme marocaine dédiée aux tournois de jeux vidéo, conçue par Yassine Tirsi et son équipe. Elle permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser leurs tournois selon leurs préférences et leur niveau de compétence. Elle offre également des services à valeur ajoutée aux partenaires professionnels, tels que la création de sites en marque blanche et l’intégration avec d’autres applications. Lgame.gg se distingue par son modèle Freemium, qui rend la plateforme accessible à tous les passionnés de gaming.

