Analyse – Au Maroc, le système d’irrigation séculaire des khatarates est « menacé » par le changement climatique

Alerte. Alors que le Maroc fait face à des températures de plus en plus extrêmes, les communautés du sud-est du pays subissent de plein fouet la crise climatique.

À quelque 330 kilomètres de Marrakech, la commune d’Imider est nichée sur la route nationale 10 (N10) du Maroc, Imider est l’une des communautés les plus pauvres et les plus stressées par l’eau au Maroc, le climat est semi-aride, il ne pleut que quelques fois par an, et les niveaux de pauvreté sont presque le triple de la moyenne nationale.

+ Le système d’irrigation séculaire est menacé +

Pendant des siècles, les communautés amazighes ont peuplé une grande partie du sud-est du pays, s’adaptant au climat rude et semi-aride qui accompagne le fait d’être à l’est des montagnes et isolées du bord de mer.

Malgré le paysage impitoyable, ces groupes sont agro-pastoraux, élevant des moutons et des chèvres et cultivant une variété de cultures comme les olives, les amandes, les dattes et les légumes, à Imider, la plupart des gens vivent avec moins d’un dollar par jour.

Dans une région où les précipitations annuelles peuvent varier de quelques centimètres à moins d’un pouce, l’eau c’est la vie ou « aman iman », comme disent les habitants.

Pour s’adapter à ces faibles niveaux de précipitations, les groupes amazighs ont longtemps dépendu d’un système traditionnel de stockage et de distribution de l’eau, connu sous le nom de « khettara ». Ce système repose sur une série de canaux souterrains pour s’approvisionner en eau pour les champs agricoles et est incroyablement efficace dans les climats arides et semi-arides. Pour les Amazighs, la khettara est sacrée.

Mais alors que les températures plus élevées et les conditions de sécheresse deviennent la norme au Maroc, et que les entreprises privatisées continuent d’exploiter le sud et le sud-est pour le phosphate et l’argent, comme cela a été fait à Imider, le système d’irrigation séculaire est menacé.

+ L’irrigation de la khettara +

Parmi les personnes touchées figure Mohammed Boumnir, un agriculteur d’Imider qui entretient le lopin de terre de sa famille et récolte des olives, des dattes, des figues, de l’herbe, du nerprun, des grenades et des radis. Les canaux creusés à la main de la khettara séparent chaque ensemble de cultures comme un treillis, mais aujourd’hui ils sont à sec. « Cette sécheresse, l’exploitation minière, tout cela affecte la ferme. Il a coupé plus de 80% de notre eau », m’a-t-il dit.

À la place du système de khettara asséché, Boumnir a dû installer des tuyaux d’irrigation pour aider à s’approvisionner en eau. D’autres agriculteurs sur des parcelles adjacentes ont installé des panneaux solaires et des puits mécanisés pour pomper l’eau plus profondément sous le sol. Ce sont des efforts coûteux que tous les agriculteurs de la région ne peuvent pas se permettre.

Même avec ces avancées, les résultats de ces nouvelles technologies sont mitigés. « Les figues, les amandes, les olives – elles deviennent toutes plus petites et elles ont un goût différent de ce qu’elles avaient auparavant », a déclaré Boumnir.

Avec l’assaut du changement climatique, le Royaume du Maroc a cherché à se positionner comme un leader de l’économie des technologies vertes, tant en Afrique que sur la scène mondiale avec ses partenaires occidentaux.

+ Dépendance minière +

Malgré son programme durable, l’extraction de phosphate et d’argent contribue à plus de 10 % du PIB du pays, juste derrière l’agriculture et le tourisme. Mais la dépendance du Maroc à l’égard de l’exploitation minière est éclipsée par ses projets d’énergie renouvelable, notamment la centrale solaire Noor à Ouarzazate.

Les projets capitalistes extractifs dans le sud-est, comme la centrale solaire de Noor, ou l’exploitation minière d’argent délétère à Imider, ne font qu’exacerber les conditions difficiles auxquelles sont confrontées les communautés amazighes vulnérables. Et tandis que le Royaume du Maroc continue de maintenir sa façade «verte» à la communauté internationale, les habitants amazighs du sud-est – luttant contre l’accaparement des terres, l’épuisement des eaux souterraines et l’extraction des ressources – sont laissés pour compte.

L’espoir pour l’avenir est difficile à trouver à Imider. De nombreux habitants sont au chômage et d’autres partent. Mais il y a une phrase qui est continuellement partagée entre les habitants, en tamazight natif : « Vous pouvez cueillir toutes les fleurs, mais vous ne pouvez pas arrêter la marche du printemps ».

Selon le site climatechangenews.com, les conclusions relatives à l’avenir du système d’irrigation séculaire au Maroc est le résultat d’un travail élaboré par Rachel Santarsiero, chercheuse sur le climat au National Security Archive à Washington, D.C.

Article19.ma