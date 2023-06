Édition – « Les médias au temps de l’incertitude » de Jamal Mouhafid… une réflexion sur « le rôle du journaliste » au Maroc

Dans son nouvel ouvrage intitulé « Les médias au temps de l’incertitude », Jamal Mouhafid rappelle le rôle des médias et la mission du journaliste: l’information et la recherche de la vérité.

Jamal Mouhafid est un veteran journaliste et ancien Direction de l’Information à l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Dans son ouvrage de 350 pages paru en 2023 aux éditions « Al Manahil » à Rabat, l’auteur revient sur les différents “champs sociaux” avec lesquels le journaliste se trouve en contact, voire en confrontation, lorsqu’il essaie de remplir sa mission de rapporter les vérités de la société et d’informer le public.

+ Le rôle et l’intérêt du journaliste professionnel +

Et c’est en fonction de ces “champs sociaux”, au nombre de six, que Jamal Mouhafid a choisi de décliner son livre. « Médias et numérisation », « Culture et médias », « Médias et politique », « Journalisme et mémoire », « Médias et institutions » et « Médias et voisinage »: chaque chapitre explore le lien entre le journaliste et ces champs.

Pour ce qui est de la numérisation par exemple, l’auteur met l’accent sur « l’impact de la révolution numérique » sur les pratiques médiatiques et sur le rôle et l’intérêt du journaliste professionnel, alors que de nos jours, même un simple citoyen peut prétendre informer en utilisant les outils technologiques désormais facilement accessibles.

Concernant le “voisinage”, Jamal Mouhafid élargit cette notion à plusieurs domaines, comme le voisinage géographique, historique, politique et humain du Maroc. Un aspect très présent dans l’œuvre de l’auteur, notamment dans ses analyses du paysage médiatique national.

Sexagénaire et ancien membre du bureau du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), Jamal El Mouhafid est docteur en droit et écrivain. Il compte plusieurs écrits sur les médias et la communication.

Article19.ma