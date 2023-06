Mort de Nahel – Troisième nuit de colère et de violence urbaines en France

Ras-le-bol. Après la mort en France de Nahel, 17 ans, tué à « bout-portant » par un policier à la suite d’un refus d’obtempérer, une marche de protestation a lieu le jeudi après-midi à Nanterre (banlieue parisienne), et des violences avec les forces de l’ordre ont éclaté juste après.

Il est important de relever que le surlendemain de la mort de Nahel, le policier mis en examen pour homicide volontaire a été placé en détention provisoire. L’avocat du policier mis en examen assure que son client « comprend qu’il sert de fusible », selon BFMtv.

🔴 Le blindé de la BRI percute les carcasses de voitures et permet aux CRS d’investir le quartier. #Nanterre pic.twitter.com/RUnXdS6Itq — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

+ Pillages, incendies, tirs de mortiers d’artifice… +

Pillages, incendies, tirs de mortiers d’artifice, Paris et sa banlieue ont été en proie jeudi à une nouvelle nuit de violences, précise la même source.

A Pantin, une vingtaine de jeunes habillés en noir, munis de mortiers d’artifice ont tiré en l’air ou en direction de la police. Un début d’incendie s’est déclaré à la mairie de Clichy-sous-Bois. Treize bus du dépôt de la RATP d’Aubervilliers ont été incendiés.

La situation reste tendue à Nanterre et des affrontements se poursuivent. « Plus de BRI, ni d’hélicoptères ou de blindés, les CRS vident leur stock de lacrymogène et GM2L », rapporte le journaliste indépendant Clément Lanot sur Twitter.

+ Au moins 421 interpellations en France cette nuit +

Au moins 421 personnes ont été interpellées en France cette nuit, a appris BFMTV auprès de l’entourage du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

La préfecture de Police de Paris indique de son côté que 242 interpellations ont eu lieu dans les départements de la capitale, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Il est à noter que Darmanin est « au centre de commandement de la Police nationale » dans la nuit du 29 au 30 et suit l’évolution de la situation, alors que plusieurs villes du pays connaissent une nuit de violences plus de 48 heures après la mort de Nahel, affirme-t-on.

Article19.ma