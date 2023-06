Suède / Autodafé – Les pays musulmans condamnent un acte odieux qui “alimente l’extrémisme”

Indignation. Le monde musulman uni pour condamner l’autodafé d’une copie du saint coran, mercredi (jour du Sacrifice), par un extrémiste devant une mosquée de Stockholm, en Suède.

Sous une forte présence policière, Salwan Momika d’origine irakienne, 37 ans, qui s’est réfugié en Suède il y a plusieurs années, a piétiné le Coran mercredi avant de brûler plusieurs pages devant la plus grande mosquée de Stockholm.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, avait déclaré que la manifestation de Momika était « légale mais inappropriée » et qu’il appartenait à la police de l’autoriser ou non.

Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement irakien a fermement condamné « les actes répétés de brûler des exemplaires du saint coran par des individus aux esprits extrémistes et perturbés ».

« Ces actes témoignent d’un esprit haineux et agressif qui va à l’encontre des principes de la liberté d’expression », a-t-il dénoncé. Et d’ajouter « ils sont non seulement racistes, mais ils encouragent la violence et la haine. »

Des manifestants ont brièvement pénétré dans l’ambassade de Suède à Bagdad jeudi, en signe de protestation contre l’autodafé de mercredi. Les quelques dizaines de partisans du leader chiite Moqtada Sadr sont restés environ un quart d’heure dans la représentation diplomatique et en sont ressortis dans le calme à l’arrivée des forces de l’ordre, selon un photographe de l’AFP.

L’Organisation de la coopération islamique a déclaré qu’elle convoquera une réunion ouverte d’urgence pour le Comité exécutif la semaine prochaine à Djeddah afin de discuter des conséquences de l’incident, sur invitation de l’Arabie saoudite, le président du Sommet islamique, selon le site Arab News.

+ Erdogan : « Nous enseignerons aux Occidentaux arrogants qu’insulter les musulmans ne relève pas de la liberté d’expression » +

La réunion de la semaine prochaine est prévue pour discuter des mesures à prendre contre l’acte odieux et pour adapter une position collective sur la ligne de conduite nécessaire.

L’Arabie saoudite a dénoncé des « actes haineux et répétés (…) incitant à la haine, à l’exclusion et au racisme, tandis que le Koweït a appelé à ce que les auteurs de tels « actes hostiles » soient jugés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué la Suède pour avoir autorisé la manifestation durant laquelle le coran a été brûlé. « Nous enseignerons aux Occidentaux arrogants qu’insulter les musulmans ne relève pas de la liberté d’expression », a-t-il déclaré.

La Jordanie a convoqué l’ambassadeur de la Suède à Amman jeudi, et affirmé qu’elle considérait cet autodafé comme une « incitation et du racisme ».Le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré que brûler le coran était un acte de « haine dangereuse et une manifestation d’islamophobie » qui incite à la violence.

Le Maroc a condamné cet acte et a rappelé son ambassadeur à Stockholm mercredi soir.

« Ce nouvel acte offensant et irresponsable ne tient pas compte des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en ce moment sacré du grand pèlerinage à Makkah et de la fête bénie de l’Aïd al-Adha », a déploré Rabat.

« Face à ces provocations répétées, commises sous le regard complaisant du gouvernement suédois », le Maroc a convoqué la charge d’affaires de la Suède à Rabat et rappelé son ambassadeur, a expliqué dans un communiqué la diplomatie marocaine.

Jeudi, l’Iran a qualifié l’acte de « provocateur, irréfléchi et inacceptable ».

« Le gouvernement et le peuple de la République islamique d’Iran […] ne tolèrent pas une telle insulte et la condamnent fermement », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

« On s’attend à ce que le gouvernement suédois examine sérieusement le principe de responsabilité et de responsabilité à cet égard, tout en empêchant la répétition d’insultes aux saintes sainteté », a-t-il ajouté.

L’autodafé de mercredi n’est pas une première. En janvier dernier, un activiste suédois-danois d’extrême droite a brûlé une copie du Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, déclenchant une vague de colère à travers le monde musulman et des manifestations et appels au boycott de produits suédois, ajoute Arab News.

Article19.ma