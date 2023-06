Polémique – La justice française maintient « l’interdiction du hijab » lors des compétitions sportives

Est-ce une application « rigoriste » des principes de la laïcité ou autre chose ? L’interdiction du hijab lors des compétitions sportives alimente de nouveau le débat public en France. Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française, a décidé jeudi de maintenir l’interdiction du port du voile dans le football féminin.

Ce Conseil n’a donc pas suivi l’avis de son rapporteur public, qui, lors de l’audience, lundi, avait recommandé la levée de l’interdiction, estimant qu’il n’y avait ni « prosélytisme », ni « provocation » dans le seul port du hijab ainsi qu’aucune « exigence de neutralité », selon l’agence AFP.

Le jugement du Conseil d’État intervient trois jours après l’examen d’un recours du collectif de femmes musulmanes les « Hijabeuses », contre l’article 1 du règlement de la Fédération française de football (FFF), qui interdit depuis 2016 « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique,philosophique, religieuse ou syndicale ».

+ « Lutter contre toutes les formes de discrimination… » +

Dans sa décision, il considère que les joueuses sont bien des usagères d’un service public et donc pas soumises au devoir de « neutralité ».

Toutefois, « les fédérations sportives, chargées d’assurer le bon fonctionnement du service public dont la gestion leur est confiée, peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues lors des compétitions et manifestations sportives afin de garantir le bon déroulement des matchs et prévenir tout affrontement ou confrontation”, poursuit-t-il.

La FFF a indiqué dans un communiqué qu’elle “prend acte de la décision rendue ce jour » par le Conseil d’Etat, et compte “réaffirmer les valeurs républicaines et citoyennes qui animent le football et son engagement total pour lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir l’égalité femmes-hommes ».

De son côté, l’avocate du collectif des « Hijabeuses », Me Marion Ogier, a exprimé sa “consternation” suite à la décision du Conseil d’État, ajoutant que celle-ci « ébranle la laïcité et la liberté d’expression », et « met à mal trente ans de jurisprudence » sur cette question.

Le collectif espérait obtenir gain de cause en se reposant, en autres, sur les règles de la Fifa qui autorisent depuis 2014 le port du hijab lors des compétitions internationales.

Article19.ma