Focus – Le Maroc offre « un riche portrait » du passé de ses sujets juifs (média américain)

Le tourisme juif au Maroc par des visiteurs d’Israël et d’Amérique est en hausse, un grand groupe de fidèles du Temple qui s’est rendu au Maroc en novembre dernier, l’on décrit comme « un voyage dans le temps ».

La nation nord-africaine, qui abritait autrefois une population de 250 000 Juifs séfarades, conserve encore bon nombre de ses monuments juifs, notamment un certain nombre d’anciennes synagogues et cimetières et le seul musée juif du monde arabe, selon a rapporté atlantajewishtimes.com.

Le rabbin Lydia Medwin, qui a dirigé le voyage avec le grand rabbin du Temple, Peter Berg, a été impressionné par la longue tradition de l’artisanat dans le pays, où les Juifs étaient souvent des artisans de premier plan.

« Les vieilles villes comme Fès et Marrakech ont ces marchés qui vous donnent l’impression d’être de retour à l’époque médiévale. Vous pouvez visiter la tannerie et visiter les teinturiers et les métallurgistes et les tuiliers et les soyeux. Je veux dire, il y a juste un talent artistique incroyable là-bas ».

+ Le Maroc, un refuge pendant deux mille ans +

Le pays a une longue et riche histoire juive qui remonte au 1er siècle de notre ère, lorsque les Romains ont détruit le Temple de Jérusalem et y ont décimé la communauté juive. Le Maroc est devenu un refuge à la fois contre la destruction de Jérusalem et contre le régime meurtrier de Rome. Les Juifs se sont même installés dans les montagnes de l’Atlas au sud du Maroc et se sont intégrés aux communautés berbères.

Il est resté un refuge pendant 2 000 ans, malgré la conquête musulmane du pays. L’Inquisition espagnole, à la fin du XVe siècle, a conduit à une autre vague massive d’immigration en provenance de la péninsule ibérique. Les juifs se virent accorder le statut de dhimmis, qui payaient une taxe annuelle spéciale mais étaient par ailleurs autorisés à pratiquer leur religion et à participer à la vie sociale et commerciale du pays.

Il y avait des communautés juives fortifiées, ou mellahs, dans des villes comme Essaouira, une ville sur la côte ouest du Maroc, où les Juifs constituaient autrefois plus de la moitié de la population, et dans la grande ville méditerranéenne de Casablanca, qui est devenue le foyer de plus de deux douzaines de synagogues, d’écoles et d’institutions juives. Le grand philosophe médiéval juif Moïse Maïmonide s’est installé au Maroc avant de se rendre en Égypte où il est devenu médecin à la cour royale.

+ Environ 4.000 Juifs résidant dans cette nation nord-africaine +

Aujourd’hui, le lieu de sépulture d’un autre rabbin célèbre, Shlomo Bel Hensh, est populaire auprès des pèlerins. Son tombeau, du XVIIe siècle, est considéré comme un lieu magique vénéré par les Marocains de toutes religions. Lorsque le rabbin Medwin et son groupe de visite du temple ont visité la tombe, ils ont été impressionnés par l’aura qui semble entourer le lieu de repos du rabbin.

«Les gens iront dans ces sanctuaires et y prieront pour que quelque chose de magique se produise dans leur vie, leur santé et leur fertilité et toutes les choses pour lesquelles les gens prient. Mais ce qui est intéressant, c’est que ces mêmes saints qui étaient juifs sont également visités par des juifs et des non-juifs. Ainsi, les musulmans compteront ces personnes saintes parmi les leurs ».

Le degré d’acceptation dont jouissaient les Juifs s’est prolongé jusqu’au XXe siècle. Mais avec la montée du nationalisme arabe dans les années 1950 et 1960, la vie des Juifs du Maroc est devenue plus précaire. La plupart d’entre eux sont partis.

Aujourd’hui, il y a plus de 900 000 Marocains dans les communautés de Tel Aviv, Ashdod et Natanya, mais seulement environ 4 000 Juifs dans la nation nord-africaine.

+ « Il y a un grand sens d’optimisme” +

En 2020, le Maroc a signé les accords d’Abraham de l’administration Trump. En échange du soutien des États-Unis à la revendication du Maroc de son Sahara, les relations diplomatiques avec Israël ont été renouvelées et élargies.

Le week-end dernier, des responsables du gouvernement israélien se sont rendus au Maroc pour assouplir les restrictions de visa, ce qui aidera à amener davantage de Marocains en Israël pour travailler dans l’industrie de la construction et dans les hôpitaux. Le ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé, Moshe Arbel, a salué l’élargissement des relations entre les deux nations.

« Nous approfondissons nos liens avec le Maroc et donnons plus de substance à l’accord de paix. »

Cette année, environ 200 000 Israéliens devraient visiter le Maroc, dont beaucoup pour renouer les liens culturels et religieux qu’ils ont laissés derrière eux il y a plus d’un demi-siècle. C’est une forte augmentation par rapport aux 70 000 visiteurs environ ces dernières années.

Les Juifs américains, comme la délégation du Temple, sont de plus en plus attirés par l’accueil chaleureux du gouvernement, la riche histoire juive et les circuits économiques. La Fédération juive du Grand Atlanta prévoit son propre voyage dans le pays en novembre.

Rabbi Medwin est repartie impressionnée par ce qu’elle ressent comme un nouveau sens de l’énergie dans la petite communauté juive qui subsiste aujourd’hui.

« Il y a un grand sens, d’après ce que nous avons pu voir, d’optimisme. Le roi a fait un travail incroyable avec les infrastructures et les villes sont magnifiques. Mais il y a une grande question sur ce que ces progrès signifient pour la communauté juive. Ainsi, alors que le Maroc a un passé juif fabuleux, nous devrons voir quel genre d’avenir juif se développera”.

Article19.ma