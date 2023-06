Batteries lithium – Le groupe chinois Tinci construira une usine de matériaux de haute technologie au Maroc

Guangzhou Tinci Materials Technology, un important fournisseur chinois d’électrolytes et d’électrolytes chimiques pour batteries au lithium, prévoit de construire deux usines à l’étranger, une au Maroc et l’autre aux USA.

Tinci a commencé la phase de pré-préparation, y compris l’étude de faisabilité et l’évaluation de l’impact environnemental, pour une nouvelle usine d’électrolyte pour batteries au lithium d’une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes au Texas, a annoncé hier la société basée à Guangzhou dans un communiqué, cité par le site yicaiglobal.com.

Une fois la construction terminée en 30 mois, l’usine du Texas, qui se conformera aux restrictions de la loi américaine sur la réduction de l’inflation concernant l’emplacement du fournisseur, répondra à la demande d’électrolytes pour batteries en Amérique du Nord et offrira aux clients étrangers de Tinci des avantages liés à l’approvisionnement localisé et au temps et des garanties de qualité, ajoute la société.

+ “Le Maroc dispose de vastes ressources de phosphorite” +

Tinci a également déclaré que son unité de Singapour investira jusqu’à 280 millions de dollars pour créer une société de projet au Maroc qui produira et vendra des matériaux pour batteries lithium-ion, selon la même source.

“Le Maroc dispose de vastes ressources en minerai de phosphorite”, a déclaré Tinci, notant que “le fait d’avoir une usine dans ce pays d’Afrique du Nord aidera également l’entreprise à mieux servir et explorer le marché européen”.

Selon son rapport annuel, le chiffre d’affaires de Tinci a plus que doublé pour atteindre 22,3 milliards CNY (3,1 milliards USD) l’an dernier en raison de la forte demande. Les revenus de son activité de matériaux pour batteries au lithium ont représenté 93% du total. Le bénéfice net a grimpé de près de 160 % pour atteindre environ 5,7 milliards CNY (789,7 millions USD).

Les actions de Tinci [SHE : 002709] ont clôturé en hausse de 1 % à 40,71 CNY (5,62 USD) chacune à Shenzhen aujourd’hui. Le titre est en baisse de 7,2% cette année.

Article19.ma