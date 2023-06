L’institution financière Tamwilcom vient de lancer la nouvelle édition du “Fonds Innov Invest” (F2I), s’inscrivant dans la continuité de ses activités de soutien aux startups et à l’écosystème de l’innovation.

“Dans la continuité de ses activités de soutien aux startups et à l’écosystème de l’innovation, Tamwilcom lance la nouvelle édition du “Fonds Innov Invest” et entame une campagne de labellisation des structures d’accompagnement qui auront pour mission de déployer une nouvelle génération de produits de financement en faveur des porteurs de projets et startups innovants”, indique Tamwilcom dans un communiqué.

Cette nouvelle édition vise un objectif de huit cents startups financées sur une durée de cinq années, précise la même source.

+ Soutien à l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc +

Dans ce sens, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17 juillet prochain, en vue de sélectionner jusqu’à vingt structures d’accompagnement intervenant dans l’un des stades à savoir, l’”idéation”, l’”incubation” ou la “pré-accélération”.

Ces structures d’accompagnement devront élaborer une proposition de valeur claire pour adresser l’un ou l’autre de ces segments, avec pour objectif d’accroître les chances de réussite des startups accompagnées pour en faire des entités créatrices de valeur et d’emplois, souligne le communiqué, notant que le segment “accélération” sera adressé par la suite, à travers une offre spécifique.

Et de rappeler qu’afin de renforcer l’offre de financement ciblant les startups et entreprises innovantes, le ministère de l’Economie et des Finances avait retenu, dans le cadre de la stratégie de Tamwilcom, la mise en place du “Fonds Innov Invest” (F2I) qui comprend, entre autres, une composante de soutien à l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc.

Opérant depuis 2017, ce dispositif a permis le financement de plus de 500 startups marocaines, tout en soutenant les activités de structures d’accompagnement actives au niveau l’écosystème marocain. Le F2I a ainsi pu s’ériger comme une solution adéquate au financement des startups en répondant de façon structurée et globale aux besoins des projets d’innovation depuis le prototypage jusqu’à la commercialisation.

Article19.ma