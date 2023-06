Scandale – L’ex-ministre française Rachida Dati « perquisitionnée » à cause d’une sombre affaire de « séquestration » au Qatar

L’ex-ministre de la Justice Rachida Dati, au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire en France. La mairie du VIIe arrondissement de Paris, dirigée par Dati, ainsi que deux cabinets d’avocats de premier plan, ont été « perquisitionnés » mardi dans le cadre de l’enquête sur les accusations de séquestration et de torture visant le président du club du Paris Saint-Germain, le Qatari Nasser Al-Khelaïfi.

La police française enquête, depuis janvier 2023, sur des accusations d’enlèvement, séquestration et torture portées par le dénommé Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste franco-algérien de 42 ans, en lien avec la détention de documents sur le patron du PSG, selon l’AFP.

Dans sa plainte déposée en 2022, Tayeb Benabderrahmane affirmait avoir été arrêté en janvier 2020 au Qatar, où il s’était installé trois mois auparavant pour assurer le lobbying du pays, et y avoir été incarcéré pendant six mois et torturé, précise la même source.

+ « Élucubrations d’un maître-chanteur » +

Le plaignant ajoute qu’il a finalement été autorisé à quitter le Qatar en novembre 2020 après avoir accepté de signer un protocole dans lequel il s’engageait à ne pas divulguer des documents « sensibles » sur Nasser Al-Khelaïfi – dit « NAK »- et de ne pas en parler.

Tayeb Benabderrahmane avait accusé Rachida Dati d’avoir « joué un double-jeu »dans cette affaire et d’être en lien avec les Qataris. L’entourage de la maire a assuré que cette dernière n’avait « rien à voir » avec ce dossier, fustigeant des élucubrations d’un maître chanteur ».

Les enquêteurs se sont aussi rendus au cabinet de Francis Szpiner, par ailleurs maire du XVIe arrondissement, qui est un des avocats de Nasser Al-Khelaïfi.

Une perquisition a enfin été menée au cabinet de Me Olivier Pardo, qui assurait la défense du lobbyiste franco-algérien.

Les nouveaux avocats Tayeb Benabderrahmane, Romain Ruiz et Gabriel Vejnar, se sont dits « particulièrement soulagés que les choses progressent » avec ces perquisitions.

Selon une note émanant notamment du Renseignement intérieur français, les documents sensibles qui auraient été détenus par Tayeb Benabderrahmane pourraient être des vidéos intimes du patron du PSG avec sa maîtresse.

Interrogée mardi, une source proche du patron du PSG a assuré à l’AFP qu’il n’y avait pas eu de perquisitions à son domicile ni au siège du PSG. « C’est toujours la même bêtise qui dure depuis des années », a pesté cette source.

