« Guerre froide » – Washington décrète de « nouvelles sanctions » contre les activités du groupe Wagner en Afrique

Les Etats-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions contre les activités du groupe paramilitaire russe Wagner en Afrique, et ce, quelques jours après la rébellion avortée de son chef Evguéni Prigojine contre le maître du Kremlin.

Ces sanctions ciblent « la compagnie minière Midas Resources, qui possède plusieurs mines en Centrafrique, ainsi que Diamville, spécialisée dans les transactions sur l’or, toutes deux contrôlées par le chef de Wagner », a annoncé le département du Trésor américain.

Industrial Resources General Trading, une autre société basée à Dubaï qui serait chargée de gérer les transactions pour le compte de Diamville, est visée également par les sanctions américaines.

« Le groupe Wagner finance ses opérations brutales en partie grâce à l’exploitation de ressources naturelles dans des pays comme la Centrafrique et le Mali », a affirmé le sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson, cité dans un communiqué rendu public par le Département d’État.

Le gouvernement américain vient de publier également un avis dans lequel il appelle les pays d’Afrique subsaharienne à « adopter et à appliquer des pratiques renforcées de diligence raisonnable afin de s’assurer que les acteurs malveillants, tels que le groupe Wagner, ne soient pas en mesure d’exploiter et de tirer profit de ce secteur (mines d’or), qui reste essentiel à la subsistance de millions de personnes sur le continent ».

D’après Washington, l’absence d’une diligence raisonnable et de mesures d’atténuation appropriées, un acteur ou plusieurs acteurs peuvent involontairement » contribuer à un ou plusieurs de ces risques, notamment « le financement des conflits et du terrorisme, le blanchiment d’argent, la corruption, l’évasion des sanctions, les violations des droits de l’homme et des droits du travail, et la dégradation de l’environnement ».

Après le retrait de Prigogine de la scène politique, le groupe de mercenaires Wagner devra faire face à une situation inédite à savoir sans chef « charismatique » et une levée de boucliers américains et européens.

Affaire à suivre…

Article19.ma