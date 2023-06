Focus – Rébellion avortée en Russie: quel avenir pour Prigogine et son mentor Poutine

Vers un drame shakespearien? Depuis son accession au pouvoir au début du XXème siècle, Vladimir Poutine ne s’est jamais douté un instant que son autorité serait remise par un de ses proches. Encore moins par l’un des ses « amis intimes ». Mais avec la rébellion de Evguéni Prigogine, oligarque et chef du groupe paramilitaire Wagner, le maître du Kremlin a perdu la face, fragilisé et même « humilié », selon de nombreux observateurs occidentaux.

Maintenant que Prigogine se trouve en Biélorussie, depuisce mardi, après une médiation du président Alexandre Loukachenko qui a réussi à mettre fin à la mutinerie du groupe Wagner et d’éviter une guerre civile en Russie. Le monde entier s’interroge sur l’avenir des principaux protagonistes de cet épisode inédit.

Il faut souligner un point important: le patron de de Wagner s’en sort indemne, du moins pour l’instant, selon les termes de l’accord trouvé avec la présidence russe, malgré la « gravité » de ses actes qui sont assimilés à une haute trahison en temps de guerre. Lui qui a pris la tête de milliers d’hommes armés et osé menacer Poutine de marcher sur Moscou, s’emparant au passage d’une importante base militaire.

Secundo: c’est la première fois où l’on voit Poutine céder dans un incident grave et choisir la voie du « compromis », alors qu’il avait annoncé dans un premier temps de punir sévèrement Prigogine pour sa « trahison. »

Pis, le fait que le chef de Wagner puisse franchir le pas, c’est-à-dire se soulever contre le maitre du Kremlin, signale que ce dernier aurait perdu la maitrise des rouages de l’État russe au moment où l’armée est en guerre, depuis près d’un an et demi, avec l’Ukraine.

Maintenant, pour Prigogine, le premier défi est tout aussi simple que crucial: rester en vie, et continuer donc à éviter la colère meurtrière de Poutine.

En début de semaine, le président bélarusse a assuré avoir dit à son homologue russe de ne pas éliminer le chef du groupe Wagner. « J’ai dit à Poutine: on peut le buter, ce n’est pas un problème. Soit à la première tentative, soit à la deuxième. Mais j’ai dit: ne le faites pas », a déclaré Alexandre Loukachenko devant des responsables bélarusses, à en croire une vidéo diffusée sur Telegram, proche de la présidence. Mais l’avenir reste incertain pour le chef de la rébellion, au vu des liens étroits entre Poutine et Loukachenko, au point que certains considèrent la Biélorussie comme une « annexe » russe.

Quant à l’avenir de Wagner, ce groupe paramilitaire lourdement équipé et fortement présent en Ukraine aux côtés de l’armée russe, enAfrique et en Syrie où il sert de bras armé de Moscou dans sa lutte d’influence.

Ainsi, le ministre russe de la Defense, Sergueï Shoïgou qui avait des liens très tendus avec Prigogine et ses forces, a annoncé que « des préparatifs (étaient) en cours pour le transfert des équipements militaires lourds de Wagner aux unités actives des forces armées » régulières.

Est-ce un premier pas vers la dissolution de cegroupe paramilitaire, devenu trop « fort » et trop « dangereux » même pour ceux qui s’en servaient pour faire le « sale boulot »? En effet, les membres de Wagner sont soupçonnés depuis plusieurs années de crimes de guerre et d’exactions au Mali, en Libye, en Centrafrique, enSyrie et en Ukraine. Des agissements qui n’ont rien de surprenant, quand on connait le tempérament violent, voire sadique de Prigojine.

Dans un vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en 2022, on voit un déserteur du groupe Wagner passé du côté ukrainien, se faire punir par le chef de la milice en personne. L’homme est alors ligoté et sa tête posée sur un billot de bois. Un des hommes de Prigogine lui fracasse le crâne d’un coup de masse. « Vous avez aimé mon film ? », avait déclaré Prigogine, tout en rigolant.

Côté Occident, le porte-parole du département d’Etataméricain, Matthew Miller, a annoncé, mardi, de nouvelles »mesures » contre les activités Wagner enAfrique. « Vous allez voir les Etats-Unis prendre des mesuressupplémentaires » contre le groupe Wagner afin qu’il rendedes comptes pour ses activités « de destruction » en Afrique, a-t-il indiqué.

En attendant, une chose est sure le groupe Wagner continuera à opérer en Afrique même si son chef s’est retiré des devants de la scène.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a déjà fait savoir que le groupe Wagner maintiendrait sa présence et ses activités de « formation » en Afrique. Pas de changement dans l’immédiat.

In fine, la rebellion de Prigogine à déstabilisé Poutine, et semé le doute et la confusion. Toutefois il est prématuré de se prononcer sur l’évolution de la situation politique à Moscou, ainsi que sur le front russo-ukrainien.

Quand à Prigogine, l’ancien cuisinier de Poutine, a une épée de Damoclès suspendue au dessus de sa tête, sine die…

