Noureddine Ayouch appelle à « la normalisation » de la Darija dans les écoles

Au moment où le débat est lancé dans les plateformes médiatiques sur la nécessité d’accorder plus d’importance à l’anglais, le publicitaire Noureddine Ayouch, lui, revient à la charge après un long silence, pour attirer l’attention des milieux concernés, sur la nécessité de l’enseignement de la Darija dans les écoles marocaines.

Dans une sortie médiatique sur TelQuel, Ayouch affirme que la Darija est désormais une langue à part entière, « utilisée à l’écrit et parlée par 95 à 96 % des Marocains. »

Par ailleurs, il évoque l’émergence de poètes et d’auteurs écrivant en Darija, et insiste sur son importance linguistique et littéraire.

Pour rappel, en 2017, le controversé lobbyiste a publié le « Dictionnaire de la Darija » et se bat depuis pour « que cesse le mépris réservé à cette langue », dit-il, encore considérée par certains comme un dialecte.

La « normalisation » de la langue la plus parlée du royaume doit se faire également dans les écoles, insiste-t-il dans entretien accordé à TelQuel.

Article19.ma